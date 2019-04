Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches visitent Rocky Mountain

Le 11 avril, 17 étudiants en Technique de comptabilité et de gestion, membres du Club entrepreneur étudiant et de Tandem International du Cégep Beauce-Appalaches ont visité l’entreprise Rocky Mountain.

Lors de la visite, le PDG, Raymond Dutil et la directrice du développement stratégique et créativité, Julie Dutil ont rencontré le groupe. Cela leur a permis d’en apprendre plus sur l’historique de l’entreprise, sur les défis et les opportunités des dernières années. Les participants ont visité la salle d’exposition et l’usine du bâtiment.

« Le Cégep Beauce-Appalaches est très reconnaissant qu’une entreprise de haut calibre comme Rocky Mountain ait accepté de lui ouvrir ses portes. Les collaborations avec les entreprises de la région sont pour le CBA une occasion d’enseigner ce qui ne se retrouve pas en classe, soit la réalité de l’entrepreneur beauceron » souligne Marie-Anne Moreau, conseillère pédagogique en entrepreneuriat.