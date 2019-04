Le père et le fils présidents d'honneur du tournoi de golf du CEB

La 38e édition du tournoi de golf « L’Annuel en affaires » du Conseil économique de Beauce (CEB) se tiendra le vendredi 5 juillet prochain au Club de golf Saint-Georges.

Présidents d’honneur

Les deux présidents d’honneur sont Alexandre Lacroix de Tapis Venture et Mathieu Lacroix de Gym de l’Ouest.

Située à Saint-Georges, l’entreprise d’Alexandre Lacroix, Tapis Venture, se spécialise dans la conception et la fabrication de recouvrement de sol en textile. Son fils, Mathieu Lacroix, ouvrira en mai prochain sa nouvelle entreprise « Gym de l’Ouest », à Saint-Georges.

« Nous sommes honorés d'avoir été approchés pour être les présidents d'honneur de l’Annuel en affaires. L’activité est reconnue et appréciée pour le réseautage. Le CEB est une organisation que nous respectons et reconnue pour organiser des événements de qualité pour les gens d’affaires. C’est pour ces raisons que nous avons accepté d’être à la présidence d’honneur de la 38e édition du tournoi », ont déclaré MM. Alexandre et Mathieu Lacroix.

Formule shotgun mulligan

Le tournoi se déroulera sous la formule « shotgun mulligan » pour des équipes de 4 joueurs. Toujours dans le but d'augmenter la « performance » en affaires, deux départs sont à l’affiche, soit le matin à compter de 7 h et un second départ en après-midi à 13 h. Les golfeurs de l’avant-midi dîneront ensemble tandis que ceux de l’après-midi auront un souper. Il est également possible de participer pour le repas seulement.

La terrasse sera animée pendant les heures de repas pour permettre aux gens d’échanger entre eux.