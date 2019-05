Le Groupe Rodrigue et Fille fait l’acquisition d’Équipements agricoles Houle

Le président du Groupe Rodrigue et Fille de Saint-Victor, M. Dany Rodrigue, a annoncé hier, le jeudi 2 mai, l’acquisition d’Équipements agricoles Houle de Lambton.

Cette association était toute naturelle, puisque le Groupe Rodrigue et Fille est déjà propriétaire de l’entreprise Rodrigue travaux agricoles à forfaits. Selon M. Rodrigue, cette occasion cadrait parfaitement avec leurs objectifs de croissance. C’est pourquoi le groupe a choisi de procéder à cette acquisition.

« Cette acquisition nous permettra de consolider notre présence sur le territoire et d’offrir à nos clients des services complémentaires à ceux que nous proposons déjà. De plus, l’équipe de Steven Houle a des valeurs similaires aux nôtres, nous sommes donc très fiers de les accueillir au sein de notre équipe! », a précisé Dany Rodrigue.

Un service de proximité avec les clients



Pour Steven Houle, d’Équipements agricoles Houle, cette transaction lui permettra de se consacrer à ce qu’il aime vraiment, c’est-à-dire le service à la clientèle.





« Je suis content de laisser mon entreprise entre les mains d’un entrepreneur du coin qui a à coeur le développement des régions et qui a l’expertise de la gestion d’une entreprise agricole. Je me joins à l’équipe du Groupe Rodrigue et Fille avec fierté! Mes clients, partenaires et employés seront entre bonnes mains! »