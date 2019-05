6,4 M$ d'Investissement Québec pour Produits Matra

Lors d’une conférence de presse à l’usine de l’entreprise Produits Matra à Saint-Martin, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin et Sonia Cliche, la directrice régionale d’Investissement Québec (IQ), ont confirmé l’attribution d’une aide financière du gouvernement du Québec de 6 441 125 $.

L’adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Samuel Poulin, parlait au nom du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

« Pour notre gouvernement, il est essentiel d’appuyer les entreprises pour l’acquisition d’équipements qui va permettre d’augmenter la productivité et la capacité de production. Et lors de la présentation de notre plus récent budget en mars, on a d’ailleurs confirmé l’élargissement de ce programme-là, afin qu’on puisse aider davantage d’entreprises. Cette mesure permettra de financer plus de projets. On a ajouté des crédits supplémentaires de 36,4 M$ » député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.