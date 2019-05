Le tsunami numérique : le plus grand défi des entreprises

Pour le dernier déjeuner-conférence de la saison du CEB du 25 avril, le thème abordé était celui de l’intelligence artificielle et de l’industrie 4.0. Le conférencier Hugues Foltz, vice-président Stratégie chez Vooban, a fait sa présentation devant 167 personnes, dont le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et de la directrice régionale d’Investissement Québec, Sonya Cliche.

Innovation au Québec

Cette dernière a rappelé que le Québec était très loin derrière au niveau de l’innovation par rapport aux autres provinces et à l’international.

Selon M.Foltz, « le vrai défi c’est de faire le choix des technos qui vont répondre à vos besoins d’affaires, qui vont régler des problématiques, et qui ne vont pas être juste on met des technos pour mettre des technos . »

Manque de main-d’œuvre

Le changement peut faire peur, mais Hugues Foltz est convaincu que l’innovation et le recrutement de la main d’œuvres vont de pairs pour palier au manque de main d’œuvres. On ne peut nier que des emplois vont être remplacés à terme par des robots et l’automatisation. Un autre avantage de mettre en place les deux stratégies est la possibilité d’éduquer les employés à ces nouvelles technologies sans devoir recruter à l’externe.

L’analyse des données est cruciale

Par l’innovation, on ne parle pas simplement de l’automatisation, mais aussi à l’utilisation des données. M.Foltz affirme que l’on est tous déjà jusqu’au cou dans l’intelligence artificielle. La vague technologique est déjà là et il est important d’utiliser ces technologies.

90 % des entreprises n’ont aucune idée de la quantité de données qui sont gaspillées par la non-sauvegarde. Les données sont la matière première pour être en mesure d’utiliser l’intelligence artificielle.

Utilisation de la ressource humaine

Le conférencier a fait souvent mention du retard technologique du Québec. Les dirigeants d’entreprise ont le devoir de suivre le virage technologique, mais les employés ont un rôle à jouer.

« Ils se doivent d’être au fait de ces technologies, de ce que ça implique, du potentiel des technologies. Parce que dans n’importe quelle entreprise les bonnes idées vont venir parfois de vos employés. L’employé de demain qui aura la plus grande valeur est celui qui saura reconnaître le potentiel des données et travailler avec celles-ci ! »

55% des activités humaines dans le secteur manufacturier peut-être automatisées. La nouvelle génération qui est née dans le virage numérique a un avantage et les industries se doivent à leur manière d’exploiter cette ressource.

Suivre le virage numérique

Tout le long de la conférence, Hugues Foltz n’a cessé de répéter l’importance de cesser de nier que la révolution numérique est là et que pour prospérer, les entreprises se doivent d’embarquer dans l’intelligence artificielle. Elle permet aux industries d’être efficace, de pallier au manque de main-d’œuvre et d’être concurrentiel.

Les participants ont été laissé sur un avertissement qui force à réfléchir sur l'avenir de l'industrie beauceronne.

« Soit vous allez être ceux qui embarquent ou soit vous allez subir. »

