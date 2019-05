18e édition de la Journée ressources humaines en Beauce : record de participation

Sous le thème « Pénurie de main-d'œuvre...idées innovantes, solutions inspirantes », la 18e édition de la Journée ressources humaines en Beauce qui a eu lieu le 8 mai dernier a connu un nouveau record de participation avec 204 professionnels en gestion des ressources humaines et gestionnaires.

Les participants ont assisté à deux conférences. Celle de M. Olivier Schmouker, chroniqueur du Journal Les Affaires qui a abordé le thème de la journée et celle M. Fred Colantonio, criminologue qui a abordé le thème de l'échec. Outre ces conférences, les participants choisissaient deux ateliers sur les quatre proposés pour la journée : Le marketing RH abordé par HRM Groupe, l'immigration présentée par Québec International et FERME Québec, l'Entreprise libérée animée par Patrimoine RH et la fidélisation abordée par Amplio stratégies et illuxi.

Cet événement a été rendu possible grâce à la contribution financière et à l’appui du bureau de Services Québec de Saint-Georges, ainsi que la collaboration du Conseil Économique de Beauce (CEB). Merci aux membres du comité organisateur que nous pouvons voir sur la photo.

La prochaine édition est prévue le 13 mai 2020. Surveillez le site Web (www.jrhenbeauce.com) et la page Facebook pour tous les détails.