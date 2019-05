L’Épicier du Rock Café fermera ses portes le 31 mai

Le groupe Rock Café a pris la décision de transformer le local de l’épicier en salon privé pouvant recevoir de 20 à 30 personnes. L’entreprise a transmis cette décision par voie de communiqué plus tôt ce matin.

Parmi les raisons qui ont poussé les propriétaires à prendre cette décision, Martin Giguère, explique notamment que de plus en plus de commerces offrent des bières variées et des produits diversifiés.

« Ce fut une décision difficile, mais je crois que le temps est venu de tourner une page d’histoire du Rock Café et de se renouveler une fois de plus », a-t-il ajouté.

Le Rock Café continuera cependant d’offrir certains produits plus populaires comme les soupes, la sauce à spaghetti et l’huile de poireaux par le biais d’un comptoir «pour emporter». Une vente de liquidation aura lieu jusqu’à la date de fermeture du 31 mai 2019.

La nouvelle salle sera disponible dès l’automne prochain et se prêtera davantage à des rassemblements plus intimes.