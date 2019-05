Le mentorat pour les entrepreneurs présenté par Jean Turmel

Développement économique Nouvelle-Beauce a organisé un déjeuner d’information sur le « mentorat d’affaires » pour les entrepreneurs le mardi 28 mai. Jean Turmel, propriétaire de Kaïvo Architecte inc. située à Sainte-Marie est venu témoigner de son vécu de « mentoré ».

Cette association d’affaires amène l’entrepreneur à voir tous les angles et dimensions, et ce, dans une relation éludée de tout conflit d’intérêt ou encore de jugement. De plus, un code d'éthique, des règles spécifiques et une formation appropriée régissent la pratique du mentorat d’affaires.

Jean Turmel

En affaires depuis 2012, Jean Turmel mentionne que c’est à la suite du démarrage de son entreprise, dans le tourbillon des activités quotidiennes, qu’il a décidé de faire appel au service de mentorat d’affaires, et ce, pour une durée d’environ deux ans. Puis, pour des raisons personnelles, il a pris une pause du mentorat d’affaires. Puis, en voyant son entreprise en croissance, il y a deux ans, il a repris sa relation mentora avec son mentor.

Kaïvo Architecte inc. est une entreprise qui œuvre dans plusieurs domaines d'expertise autant dans le secteur commercial, industriel que résidentiel : aménagement intérieur, architecture nordique, certification en développement durable, étude de faisabilité, restauration d’édifices, surveillance de chantier à contrat, inspection de bâtiment, rédaction de rapports d'expertise.

Son mentor, Hébert Vachon

M. Turmel a présenté son mentor, Hébert Vachon. Celui-ci en a profité pour préciser son rôle et mentionner qu’en tant que mentor, il est heureux de partager avec d’autres le bagage de connaissances acquit au fil des ans dans le domaine des affaires. Il permet aux entrepreneurs d’avoir une vision globale de leur entreprise et de bien gérer la croissance.

« Présent pour moi, pour m’allumer des lumières, parfois, il suffit pour lui de me dire un mot et cela fait son chemin dans ma tête et je trouve plein de solutions. Je partage avec lui mes défis et mes succès d’entrepreneur, et ce, avec authenticité et confidentialité. Je vois parfois mes problèmes plus gros qu’ils ne le sont en réalité. Lors de chaque rencontre. M. Vachon me permet de me confier, de partager mes questionnements. Grâce à lui, je peux dire que j’ai un bon coffre d’outils pour gérer mon entreprise. Les rencontres me permettent de voir, de saisir et de mieux comprendre ma réalité d’entrepreneur sous tous ses angles! Ses commentaires avisés m’encouragent à aller de l’avant, à voir plus loin. Cette belle relation de confiance est pour moi une source de stimulation irremplaçable et cela me permet d’être plus confiant, plus efficace comme entrepreneur » mentionne M. Turmel. »

Programme de mentorat en Nouvelle-Beauce

En Nouvelle-Beauce, pour l’année 2019, le nombre de mentors s’élève à quinze et ce sont plus d’une soixantaine d’entrepreneurs qui se prévalent du service de mentorat d’affaires. Le mentorat d’affaires se révèle un service des plus salutaires autant en phase de démarrage que d’expansion d’une entreprise et représente une ressource quasi incontournable pour le développement du chef d’entreprise.