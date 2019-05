La TRÉSCA dresse son bilan 2018-2019

La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) dressait hier après-midi, le bilan de ses réalisations 2018-2019 et présentait les projets de l’année à venir. Le tout s’est déroulé devant une trentaine de membres et de partenaires réunis à Montmagny.

Directrice de la TRÉSCA, Céline Bernier a souligné que la dernière année a été très stimulante à plusieurs égards. L’organisation de la 10e édition des Semaines de l’économie sociale, la conclusion des ententes de collaboration avec plusieurs partenaires afin d’offrir à leurs membres de nouveaux avantages, la mise en place de l’incubateur d’entreprises collectives destiné aux jeunes et la refonte de l’image et des outils de communication de la TRÉSCA font partie des projets qui ont été réalisés et de ceux qui sont à venir.

« Soulignons aussi le travail de collaboration à l’échelle nationale avec les Pôles d’économie sociale de tout le Québec pour l’avancement de plusieurs projets porteurs. Il va s’en dire que l’année qui s’amorce s’annonce tout aussi palpitante. Nous voulons que les nouveaux projets soient bien implantés et portent fruit. Nous suivons également de près les travaux du gouvernement du Québec pour la sortie du prochain Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 », a-t-elle ajouté.

Une image revampée et un nouveau site Internet

Profitant de son assemblée générale, la TRÉSCA a présenté le logo revampé de l’organisation. Mettant l’accent sur l’acronyme TRÉSCA, il se veut plus simple d’utilisation et propose un visuel plus épuré, actuel et professionnel.

Ce changement s’accompagne de nouveaux outils de communication, dont un nouveau site Internet plus convivial et intuitif, dont l’url demeure www.tresca.ca. Les membres et partenaires peuvent désormais retrouver plus rapidement l’ensemble des activités et services de la TRÉSCA, en plus de pouvoir s’inscrire et payer en ligne.

Un répertoire des entreprises est également en construction et permettra en quelques clics d’avoir un aperçu du secteur de l’économie sociale en Chaudière-Appalaches.

Un incubateur d’entreprises collectives destiné aux jeunes

Une importante nouveauté de l’année 2018-2019 représente la mise en place d’un incubateur d’entreprises collectives destinés aux jeunes de la région, appuyé par le Chantier de l’économie sociale et le Secrétariat à la jeunesse.

Cet incubateur fait partie du réseau des 19 incubateurs actifs dans l’ensemble du Québec, tous regroupés sous le nom Sismic, dont le lancement s’est déroulé la semaine dernière. Il s’agit du premier parcours d’idéation et d’incubation d’entreprises collectives offert à travers la province. 2019 permettra de démarrer le projet à Lévis et de travailler à son déploiement un peu partout dans la région.

Des services aux membres bonifiés

Dans la dernière année, la TRÉSCA a conclu des ententes de collaborations avec plusieurs partenaires afin d’offrir à ses membres de nouveaux avantages. Un travail conjoint avec le Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale a permis de jeter les bases d’une agence de commercialisation favorisant l’approvisionnement auprès des entreprises d’économie sociale.

La TRÉSCA a également signé des ententes avec le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, la CDEC de Québec et le Réseau d’investissement social du Québec, afin de faire bénéficier ses membres des services de ces organisations.

Les réalisations de la dernière année et les orientations 2018-2020 sont détaillées dans le rapport d’activités 2018-2019 de la TRÉSCA, disponible en ligne au www.tresca.ca/publications.