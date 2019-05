Pourquoi utiliser une agence web pour améliorer sa présence numérique ?

Aujourd’hui, nous rencontrons Maxence Pezzetta, un de fondateurs de l’agence web My Little Big Web. Le but de cette entrevue est de comprendre l’intérêt de travailler avec une agence web dans le cadre de sa stratégie de Marketing Digital. Travaillant autant avec de grandes entreprises comme TVA, Sephora, Desjardins que des PME, cet expert en Marketing Digital a une bonne vision du Marketing Web et des atouts que peuvent procurer les agences web. Voici les questions que nous lui avons posées.

Quels sont les services les plus en demande dans l’industrie du Marketing Web ?

Maxence : « Le Marketing Web est en pleine essor au Québec et les entreprises sont autant à la recherche d’experts en référencement naturel (SEO), en publicité en ligne (Google Ads, Facebook Ads etc.) qu’en programmation. Au-delà de cela, je pense que les entreprises ont compris l’importance du web en général et veulent comprendre comment ça fonctionne concrètement pour pouvoir l’adapter à leur modèle d’affaire ».

Pourquoi devraient-elles passer par une agence web ?

Maxence : « Il y a plusieurs avantages à travailler avec une agence web.

Le premier est que vous achetez l’expérience de l’agence, notamment les tests qu’elle a menée avec d’autres clients et les leçons apprises. Une agence web, selon sa taille, a sûrement travaillé avec plus d’une centaine de clients et mettra à votre disposition toutes ces connaissances accumulées.

Le deuxième intérêt est bien sûr le coup relié au recrutement d’une équipe complète versus une équipe déjà autonome et formée par l’agence web. Pour développer une stratégie de Marketing Web, il faut réunir plusieurs profils (experts SEO, spécialistes en publicité en ligne, en web analytique, programmeurs etc.). Tous ces profils coûtent cher et il faut pouvoir les occuper à temps plein si vous souhaitez internaliser. Beaucoup d’entreprises n’ont pas les moyens ni le volume nécessaire pour avoir une équipe à l’interne. Passer par une agence web c’est comme « louer » cette main d’œuvre pour une mission et une durée précise.

Un autre avantage que je vois à passer par une agence web et qui est un peu relié au point précédent est que vous pouvez vous concentrer sur votre cœur d’activité. En effet, le web évolue très vite et il est parfois difficile de suivre le rythme. Un des rôles de l’agence web est de se tenir informée des dernières tendances et de vous les résumer, d’être force de proposition et de vous faire gagner du temps. Vous n’avez donc pas à vous former vous-même, à apprendre de vos erreurs. Vous avez votre équipe à distance que vous pouvez contacter pour chaque question relative à votre stratégie de Marketing Web et c’est à elle de faire les recherches. Je pense que ça fait gagner un temps précieux.

As-tu un conseil à donner à ceux qui magasinent une agence web ?

Prenez le temps de bien vous renseigner sur l’agence : expertise, nombre de personnes à l’interne, tarif horaire, conditions de ventes, sous-traitance de certains services. Le monde des agences web est comme n’importe quel secteur, il y a de tout.

Merci Maxence pour ces réponses qui aideront sûrement nos lecteurs à faire leur choix !