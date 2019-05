QuintEssence: une expérience multisensorielle au NRJ Spa nordique

Le NRJ Spa Nordique à St-Alfred a procédé au lancement officiel de son expérience unique, « QuintEssence ». Un spectacle qui mélange l’hydrothérapie et les projections multimédias.

Un projet audacieux et de nombreux défis

Le propriétaire et investigateur du projet, Rouan Bilodeau a investi plus de 1M$ dans le but d’attirer des visiteurs de partout au Québec. Il a le désir d’augmenter la visibilité de la région en offrant cette attraction à l’année.

Durant la conception du projet, plusieurs défis se sont présentés à l’équipe formée d’Antoine St-Maur, directeur multimédia et Jean-Philip Jouy, copropriétaire de Laser-Quantum de tous de Montréal.

Les deux hommes ont surtout parlé de la difficulté de faire fonctionner la fontaine d’eau qui sert d’écran de projection qui fait 50 pieds de haut par 60 pieds de largeur, au milieu du lac à des températures au-dessous de zéro.

« Nous sommes les premiers à avoir un mur d’eau qui fonctionne en hiver à des températures extrêmes. C’est une première au monde », souligne le propriétaire.

Ils ont dû user de technologie et d’ingéniosité pour parvenir au résultat. Il était important que les équipements ne fassent qu’un avec les installations du spa.

« C’était un des défis de ne pas dénaturaliser le décor enchanteur du site NRJ Spa Nordique », précise M.Bilodeau.

M.Jouy et M. St-Maur ont été inspirés par l’engagement de Rouan Bilodeau et ont apprécié créer avec lui ce projet.

Un parcours poétique

Les visiteurs suivront une trame narrative inspirée de cinq éléments de la nature dans les différentes stations. Des éclairages, des effets d’eau, des projections vidéo sont utilisés pour rendre l’expérience immersive et que les gens ressortent détendus. Le sauna finlandais, le coin feu (Inukshuk), les spas sur le toit-terrasse, le sauna hammam, ainsi que les spas en bordure du lac, serviront de salle de spectacle.

Réservation

C’est en groupe de dix que les gens vivront le parcours. Au 15 minutes un départ est prévu les vendredis et samedi soir. Une vidéo est présentée afin d’identifier le parcours que les visiteurs auront à emprunter. QuintEssence est d’une durée d’environ 1h30 et débute à la nuit tombée autour de 21h30. Avec la réservation de soir, un accès est possible à partir de 17h.

De juin à septembre, des soirées seront ajoutées et annoncées sur la page Facebook du NRJ Spa Nordique.

Ainsi, le propriétaire des lieux promet à tous ses clients une soirée unique et qui sort de l’ordinaire.