La Coop Alliance inaugure son tout nouveau BMR de Saint-Georges

C’est avec grand plaisir que La Coop Alliance a officiellement inauguré, le mercredi 29 mai, son tout nouveau magasin BMR, situé dans le secteur Ouest de Saint-Georges.

La quincaillerie a été construite à la suite de l’annonce de la fusion des deux magasins BMR qui opéraient sur les boulevards Dionne et Lacroix.

Toute neuve, elle arbore entre autres une façade épurée dotée d’une immense vitrine qui illumine le magasin et propose aux consommateurs un aménagement intérieur des plus modernes pour une expérience de magasinage bonifiée.

Le magasin a été conçu notamment en pensant à la popularité grandissante du commerce en ligne, alors qu’un espace dédié visant à faciliter la collecte de produits achetés en ligne a été aménagé.

« Nous sommes emballés de présenter notre nouveau magasin aux citoyens de Saint-Georges et des environs. Nous avons vu grand en décidant de bâtir une quincaillerie toute neuve et, du coup, de nous moderniser. Je crois que nous pouvons fièrement dire que c’est mission accomplie! Celle-ci saura combler tous les besoins de notre clientèle autant par sa nouvelle allure que par la qualité de nos produits et du service hautement personnalisé offert en magasin », a mentionné Marco Nadeau, directeur général de La Coop Alliance.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Claude Morin, maire de la ville de Saint-Georges, Cassiopée Dubois, attachée de presse du député de Beauce-Sud, Bastien Lapierre, commissaire industriel du Conseil économique de Beauce, Mario Duchesne, curé de la paroisse de Saint-Georges, Pascal Houle, chef de la direction de Groupe BMR, ainsi que de nombreux clients et employés du magasin.

Question de bien clore les célébrations d’inauguration officielle, BMR Saint-Georges tiendra un barbecue avec hot-dogs gratuits et animation le samedi 1er juin et accueillera Hugo Girard, ambassadeur BMR et homme fort, le dimanche 2 juin. Les citoyens de la ville et des environs pourront profiter de nombreux rabais en magasin tout au long de cette fin de semaine qui s’annonce des plus festives.