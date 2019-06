Destination Beauce a procédé au lancement de la saison touristique 2019 le 6 juin dernier. Une cinquantaine de participants de différentes entreprises ont écouté la conférence de Dany Bouchard de Synergie développement marketing « Mobilisation et innovation pour la relance d’un site performant » et ont aussi pu bénéficier d’une visite VIP du Woodooliparc !

Une campagne promotionnelle ciblée

Élisa Leblond Fortin, agente de promotion et contenu chez Destination Beauce a présenté les grandes lignes de la campagne promotionnelle estivale 2019. Au total, 25 entreprises ont décidé de s’unir afin de promouvoir 4 itinéraires suggérés en lien avec les traits de personnalités beaucerons.

Un itinéraire pour les « Solidaires » s’adressant à une clientèle plus famille, un itinéraire « Fort de caractère » pour les curieux désirant en apprendre davantage sur la culture beauceronne. Un autre intitulé « Ingénieux » propose des visites artistiques et culturelles tandis que l’itinéraire « Entrepreneur » permet de suivre le parcours de différentes familles de la région ayant créé des produits spécifiques.

La campagne sera promue sur différentes plateformes : stations de radio régionales et de la Capitale-Nationale, affichages sur différents grands axes routiers, autobus de ville et sur les médias sociaux. Pour faciliter le référencement entre les entreprises, un dépliant touristique démontrant les différentes options sera également distribué. Cette campagne promotionnelle sera menée en parallèle avec celle de Tourisme Chaudière-Appalaches, l’association touristique régionale avec qui collabore également Destination Beauce pour la campagne télévisuelle et réseaux sociaux « À vivre pour vrai ».

Les portes ouvertes de la Beauce

Pour une deuxième année, les portes ouvertes de la Beauce seront de retour le 7 juillet prochain. Pas moins de 30 entreprises touristiques de la région ouvriront gratuitement leurs portes et proposeront une activité spéciale afin d’accueillir les visiteurs d’ici et d’ailleurs. L’idée est de favoriser une meilleure connaissance de l’offre touristique régionale et deux autobus VIP seront animés par l’équipe afin de permettre aux gens de vivre une expérience complètement différente et d’en apprendre davantage tout au courant de la journée.

En nouveauté cette année : un grand rallye radiophonique lors de cette journée. En collaboration avec le O101.5 et le 99.7, chaque heure un indice concernant une entreprise participante sera dévoilé et le premier auditeur à se rendre sur place, se verra remettre un prix.

Des partenaires pour une industrie touristique dynamique

Une formation gratuite en accueil touristique est disponible pour les employés des entreprises touristiques, mais également pour les employés de première ligne (station-service, commerces de détail, etc.). L’équipe de Destination Beauce se déplace directement et gratuitement dans les entreprises afin de dispenser cette formation et offrir des outils facilitants pour répondre aux demandes des voyageurs.

La deuxième cohorte de l’« Alliance beauceronne de codéveloppement en tourisme» sera lancée dès l’automne. Ce programme est un coffre à outils pour les entrepreneurs qui souhaitent échanger de leur réalité et discuter de différents sujets actuels, de la gestion des ressources humaines; aux demandes de financements; à l’élaboration d’une planification stratégique, ce programme d’une durée de 10 mois animé par Hainse Développement.

La route touristique de la Beauce

La phase de signalisation avec le Ministère des Transports est actuellement en branle et les affiches bleues devraient bientôt pousser sur l’ensemble du territoire. L’équipe de Destination Beauce travaille à compléter une deuxième phase en lien avec la thématique de la route.

Les heures d'ouverture des bureaux d'informations

Bureau Sainte-Marie : 8h30 à 16h30, tous les jours jusqu’au 30 juin

8h30 à 17h30, tous les jours, 30 juin au 14 août

Bureau Saint-Georges : 9h à 17h, tous les jours, 22 au 30 juin

9h à 18h, tous les jours, 1er juillet au 15 août