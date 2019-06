Subvention importante du fédéral de 1 980 100 $ pour L.S. Bilodeau et PJB Industries

Deux PME beauceronnes, L.S. Bilodeau et PJB Industries ont reçu une contribution non remboursable d’un total de 1 980 100 dollars du nouveau programme fédéral Croissance économique régionale par l’innovation (CERI). Ce programme d’investissement de 100 M$ vise à appuyer les petites et moyennes entreprises canadiennes des secteurs de l’acier et de l’aluminium.

À lire également: PJB Industries : des attachements de machinerie lourde pesant jusqu'à 12 500 livres

C’est à l’usine de PJB Industries à St-Martin, que le 7 juin dernier, Rémi Massé, député d’Avignon-La-Mitis-Matane-Matépédia et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des sciences et du Développement économique (DEC), a fait l’annonce. Il est important de mentionner que les deux entreprises étaient les premières à recevoir le DEC pour confirmer le financement.

« C’est important, car il y a eu des impacts clairs au niveau des tarifs qui étaient changés sur l’achat de l’acier. Nous avons voulu donner un coup de main pour vous aider à passer à travers cette période plus difficile. » a mentionné, Rémi Massé, parlant des anciens tarifs douaniers par les États-Unis.

L.S. Bilodeau inc.

L’industrie de St-Éphrem qui fête cette année ses trente ans recevra un soutien d’un million de dollars qui lui permettra d’accroître sa productivité et sa production à l’aide d’achat de nouveaux équipements technologiques. Vincent et Marie-Christine Bilodeau étaient présents pour remercier et expliquer l’importance de cette aide.

« Cette contribution que le gouvernement fédéral nous apporte aujourd’hui nous permettra de compléter un investissement de près de trois millions. Nous stabiliserons aussi des emplois spécialisés et nous permettrons de rester compétitif. Nous croyons fermement que le domaine manufacturier canadien n’a pas son pareil dans le monde. » a annoncé le directeur des ventes, Vincent Bilodeau.

PJB Industries inc.

Tandis que l’entreprise PJB Industries inc. aura une aide financière de 980 100 $ pour l’acquisition d’équipements à contrôle numérique. Elle pourra continuer sa croissance et créer huit emplois rémunérés pour la classe moyenne d’ici la fin de l’année suivante.

« Il arrive au moment rêvé en termes de développement de l’entreprise. En effet, nous faisons maintenant notre entrée dans le monde de géants qu’est le secteur minier. Et tous les équipements numériques acquis dans le cadre de cet investissement y joueront un rôle de premier plan. » a exprimé André Maheux, président de PJB industries inc.

PJB fera l’acquisition d’une Aléseuse numérique, d’une tour numérique, d’une scie numérique et d’un Système Intégré de Gestion (ERP). Toute leur machinerie sera à commande numérique.

Les entreprises de l’acier et de l’aluminium, important au Canada

Comme l’a mentionné en début de discours, Rémi Massé, les deux entreprises permettent d’offrir à de nombreux québécois des bons emplois pour les gens de la classe moyenne. L’industrie de l’acier et l’aluminium est très présente en Beauce et ces subventions les aideront à concurrencer et à continuer à innover.