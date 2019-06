Les professionnels en développement économique de la Chaudière-Appalaches participent à une formation en innovation

Chaudière-Appalaches Économique et ses membres ont participé, les 4 et 5 juin, à une formation destinée exclusivement aux intervenants en développement économique. Celle-ci visait à parfaire leurs compétences afin de situer les défis et enjeux des entreprises en contexte d’innovation et évaluer les ressources à leur disposition.

Aujourd’hui plus que jamais, l’innovation est au cœur du développement économique. Chacun à leur façon, les entreprises et les milieux doivent intégrer l’innovation à leurs pratiques, dans une perspective d’efficacité, de croissance et de positionnement stratégique. Dans ce contexte, les membres de Chaudière-Appalaches Économique et leurs équipes ont répondu à l’invitation de l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) et de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec — Réseau Conseil en Technologie et en innovation (ADRIQ-RCTi) qui se sont unis pour proposer un programme de formation animé et développé par Mme Francine Masson (MPII), formatrice agréée et conseillère accréditée de l’ADRIQ-RCTi.

« Avec la mise en œuvre prochaine du pôle régional d’innovation de la Chaudière-Appalaches, il est primordial pour nous que nos professionnels aient en main tous les outils nécessaires pour accompagner efficacement les entrepreneurs de la région et répondre à leurs besoins », a expliqué M. Philippe Mailloux, président de Chaudière-Appalaches Économique.

Ayant suivi cette formation intitulée Réseaux d’innovation, milieux innovateurs, les 14 participants sont maintenant en mesure de comprendre l’implantation d’un processus de gestion de l’innovation au sein d’une organisation ou d’une entreprise, d’identifier les parties prenantes au sein de l’écosystème d’innovation (local, régional, national), de situer les défis et enjeux des entreprises en contexte d’innovation et enfin, de définir une proposition de valeurs représentatives en matière d’innovation pour la région de la Chaudière-Appalaches.