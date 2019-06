Agence web quebec : comment faire pour effectuer un audit SEO de votre site Web ?

Effectuer un audit d'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO Audit) de votre site Web est important pour de nombreuses raisons. Premièrement, vous pouvez identifier les domaines problématiques qui ont besoin d'amélioration et créer un plan d'action pour les corriger et deuxièmement, un bon audit SEO tiendra votre site Web à jour avec les derniers développements en marketing de recherche et sur la concurrence. Pour toute aide supplémentaire concernant les audits SEO de votre site web, faites appel à votre agence web quebec.

Qu'est-ce qu'un audit SEO ?

Avant d'entrer dans les détails sur la façon d'effectuer un audit SEO, il est nécessaire de comprendre la signification de celui-ci et à quoi s'attendre comme résultat final.

Un audit SEO est un processus d'évaluation de la convivialité d'un site Web pour les moteurs de recherche dans un certain nombre de domaines. Bien qu'il existe différents outils que vous pouvez utiliser pour l'audit SEO d'un site Web, la meilleure approche est soit d'effectuer l'audit en suivant un guide (comme celui que vous lisez actuellement) ou engager un vérificateur SEO pour faire le travail pour vous.

L'auditeur SEO examinera manuellement le site Web et formulera des recommandations sur ce qui doit être corrigé (parce que c'est une erreur) et ce qui doit être modifié afin d'améliorer la performance du site Web dans les moteurs de recherche.

Pourquoi il est important d'auditer votre site web régulièrement ?

Les choses changent très rapidement dans l'industrie du référencement et ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait ne pas fonctionner dans 6 mois. Google aurait fait des milliers de mises à jour de leur algorithme de classement par an et un audit SEO, vous aidera à rester en phase.

Il est nécessaire d'effectuer des audits SEO réguliers (au moins 2 fois par an) pour s'assurer que votre site web est à jour avec les derniers développements.

Comment effectuer votre propre audit SEO ?

Maintenant que vous êtes convaincu qu'un audit SEO est un must pour chaque site web, voyons comment vous pouvez effectuer votre propre audit.

Après avoir lu presque tous les articles disponibles sur la façon de SEO audit d'un site Web et de tester un certain nombre d'outils d'audit, votre agence web quebec a trouvé une liste qui couvre tout ce dont vous avez besoin pour vérifier.

Pour faciliter l'utilisation de la liste, elle est divisée en 5 sections :

ÉTAPE 1 : Vérifiez s'il y a des pénalités Google

ÉTAPE 2 : Apparence de la recherche

ÉTAPE 3 : Audit technique SEO

ÉTAPE 4 : Vérification SEO à la page

ÉTAPE 5 : Vérification du référencement hors page

ÉTAPE 1 : Vérifiez s'il y a des pénalités Google

La première étape consiste à vérifier si votre site est pénalisé par Google.

Si votre site Web est sous une pénalité manuelle ou algorithmique, votre classement sera affecté négativement. Vous devriez savoir quand la pénalité a été imposée, pourquoi votre site Web a été pénalisé et créer un plan d'action pour corriger les problèmes et supprimer la pénalité.

ÉTAPE 2 : Apparence de la recherche

La deuxième étape consiste à rechercher votre nom de marque dans Google et à examiner les résultats. Choses à vérifier :

● Votre page d'accueil figure-t-elle en tête des résultats ?

● Google affiche-t-il des liens de site en même temps que votre annonce ?

● La description ci-dessous de votre page d'accueil et des autres pages est-elle exacte ?

● Google affiche-t-il une entrée du graphique de connaissance (Google My Business Listing) sur le panneau de droite pour votre marque ?

● Le nom et d'autres informations sur votre page GMB sont-ils corrects ?

● Les autres pages de la première page des résultats Google sont-elles pertinentes pour votre marque ?

ÉTAPE 3 : Audit technique SEO

La prochaine étape du processus est de faire un examen approfondi de votre site Web, en commençant par le référencement technique.

Le référencement technique vient en premier parce que vous devez vous assurer que les moteurs de recherche peuvent accéder à vos pages et les indexer sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas, bien que cela s'appelle technique, vous n'avez pas besoin d'être un développeur ou un administrateur système pour suivre les étapes.

ÉTAPE 4 : Vérification SEO à la page

Une fois que vous avez terminé l'audit technique SEO et corrigé tous les problèmes, l'étape suivante est de traiter le contenu de votre site Web.

On-Page SEO est la partie la plus importante de l'audit SEO. En fait, de nombreuses vérifications ne couvrent que cette partie, mais notre approche, comme nous l'avons expliqué plus haut, consiste également à vérifier d'autres domaines.

ÉTAPE 5 : Vérification du référencement hors page

Off-Page SEO se réfère aux méthodes et techniques que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre site Web sur Internet. C'est ce qu'on appelle généralement le link building.

Les backlinks SEO sont considérés par l'algorithme de Google comme des " votes de confiance " et les sites web avec des backlinks de bonne qualité ont tendance à être mieux classés dans les résultats Google.

Le référencement hors site est important, mais si vous ne faites pas attention à ce que vous faites et si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes autorisé à faire ou non, c'est aussi très risqué.

Les liens entrants de mauvaise qualité peuvent être une très bonne raison pour Google de pénaliser votre site Web