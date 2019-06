DPME a le vent dans les voiles

Développement PME (DPME) tenait lundi soir son assemblée générale annuelle dans ses bureaux de l’Innoparc à Lévis, dressant un bilan très positif de sa dernière année. Encore une fois cette année, DPME a présenté des résultats remarquables qui dépassent les attentes de ses bailleurs de fonds et qui démontrent comment l’organisation fait une différence pour les PME manufacturières qu’elle accompagne.

D’un point de vue global, en 2018-2019, DPME a rejoint 254 entreprises différentes par ses interventions et a organisé 57 activités de formation et de sensibilisation, trois événements majeurs, 11 cercles d’échanges et 141 mandats d’accompagnement individuel et personnalisé en entreprise.

Des interventions qui font une différence

De toutes ces interventions découlent des retombées concrètes, puisque 88 % de nos clients ont maintenu ou augmenté leur chiffre d'affaires, 60 % ont maintenu ou augmenté leurs ventes internationales et 60 % ont diminué leurs coûts d'opération ou augmenté leur productivité et leur marge bénéficiaire brute. En moyenne, nos mandats en efficacité opérationnelle ont permis une augmentation de la productivité de l'ordre de 11 % et une diminution des coûts d'opération de 9 %.

« Nous sommes très fiers de ces résultats qui démontrent que nos interventions font une réelle différence dans la croissance des PME manufacturières de la région. Nous dépassons les objectifs fixés par nos bailleurs de fonds et nous offrons des services de qualité à notre clientèle, qui se dit grandement satisfaite. Notre bilan dresse un portrait accompli des efforts qui ont été déployés par notre équipe d’experts pour améliorer la compétitivité des entreprises et les propulser à l’international. Nos interventions ont également un impact concret sur l’économie de la région de la Chaudière-Appalaches et créent de la valeur ajoutée pour les entreprises qui font appel à nous », a mentionné Mme Roselyne Guillemette, directrice générale adjointe de DPME.

Le conseil d’administration est aussi un atout de taille pour DPME.

« Le travail fait par les administrateurs est exceptionnel et je tiens à les remercier pour leur expertise, leur engagement et leur disponibilité. Ils constituent tous de bons ambassadeurs de DPME et aident à faire rayonner l’organisation. Quant aux membres de l’équipe de DPME, leur dévouement pour amener les PME de la région à un niveau supérieur et leur professionnalisme dans cet accomplissement sont exemplaires », a souligné M. Robert Dion, président du conseil d’administration de DPME.

Finalement, ces résultats sont possibles grâce à l’appui de précieux bailleurs de fonds qui soutiennent DPME depuis plusieurs années, soit Développement économique Canada (DEC) et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ainsi que de nombreux partenaires d’affaires privés.