Métal Duquet reçoit 850 000 pour l’automatisation de sa ligne

L’entreprise Métal Duquet, basée à Saint-Côme, recevra une aide gouvernementale de 850 500 pour l’automatisation de sa ligne de production. Ce projet évalué à 1 466 352 $ comprend aussi l’achat d’équipement informatique et la modification de son bâtiment.

De cette somme, 425 250 $ proviennent du programme ESSOR et 425 250 $, d’Investissement Québec. L’entreprise spécialisée en fabrication d’équipement en acier inoxydable a fait l’acquisition d’un centre de pliage qui réduira le temps de mise en place des réglages, ainsi qu’une sableuse automatique pour le polissage des morceaux d’acier.

« Le sablage se faisait manuellement par quatre employés. Ils devaient souvent être accroupis et ils se coupaient souvent. La sableuse rend leur travail plus agréable », explique Peggy Duquet, présidente de l’entreprise.

Grâce à ces investissements, quatre postes seront créés. Métal Duquet embauche déjà 55 personnes.

Chose promise, chose due

Cette annonce survient un peu moins d’un an après la visite de François Legault dans les locaux de Métal Duquet, alors qu’il était en campagne électorale. Le chef de la CAQ avait affirmé que le gouvernement du Québec avait tout intérêt à investir dans des entreprises comme celle-là.

Plus tôt en après-midi, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a réitéré que « Métal Duquet est un employeur important de la région et du village de Saint-Côme-Linière. La modernisation de ses équipements est essentielle pour que l’entreprise puisse atteindre ses objectifs de croissance. L’une des priorités du gouvernement consiste à rendre les régions encore plus prospères ».

Répondre à la rareté de main-d’oeuvre

Cette aide gouvernementale est aussi une manière de répondre à la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit particulièrement dans la région. Sarah Audet, directrice de comptes chez Investissement Québec, croit que les investissements en matière de robotisation et d’automatisation se multiplieront au cours des prochaines années.

Une annonce similaire se tiendra ce jeudi dans les locaux d’Usine Sartigan, à Saint-Honoré.