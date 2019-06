Un immeuble à vocation sociale et environnementale sera construit sur la 2e avenue

Atlas Société Immobilière a annoncé qu’elle procéderait à la construction d’un immeuble à logement avec des préoccupations « sociales et environnementales », sur la 2e avenue au centre-ville de Saint-Georges.

Des travaux seront entamés dès vendredi pour laisser place à un immeuble de 20 à 30 unités. Cette nouvelle construction, qui sera située sur le terrain qu’occupait la Vitrerie Coupe-Froid, contribuera à revaloriser le centre-ville, pense Steeve Groleau, propriétaire de la société immobilière qui possède 120 logements.

« On croit que ce secteur a été délaissé au cours des dernières années, a-t-il expliqué au téléphone.

Bien que les plans ne soient pas encore complétés, M. Groleau affirme qu’il tiendra compte de l’environnement.

« On veut intégrer des bornes électriques et une terrasse verte. Nous voulons aussi opter pour des matériaux plus écologiques. »