Une journée pour découvrir la culture culinaire des nouveaux arrivants

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord a organisé une dégustation de plats venants de différents pays et continents. Durant cet événement qui avait lieu dimanche dernier, de nombreux bénévoles ont régalé les plus curieux et les ont transportés dans leur pays d’origine.

L’événement, tenu dans le cadre du projet CAIDI lors de l’Exposition agricole de Saint-Isidore, a été un franc succès. Plus de 200 personnes ont pu apprécier la culture culinaire des nouveaux arrivants.

Cette activité a été possible grâce à la contribution financière du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre de son Programme Mobilisation-Diversité et de l’Expo Saint-Isidore - Bassin de la Chaudière.