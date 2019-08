Le Gymnase Bar et Spectacle relancera la vie nocturne à Beauceville

Les entrepreneurs beaucerons Tim Poulin-Paquet et Alexandre Dion-Roy se sont donné comme mission de faire revivre Beauceville avec l’ouverture du Gymnase Bar et Spectacle en septembre prochain.

Un bar unique dans la région

Ce nouvel établissement a été imaginé dans les derniers mois par les deux hommes qui ont remarqué qu’il n’y avait aucun endroit dans la région qui offrait la possibilité de prendre une bière tout en profitant d’un spectacle dans une ambiance festive. Également, la ville qui depuis le printemps ressemble pour eux à une ville fantôme les a convaincus de s’installer directement sur le boulevard Renault pour faire revenir les gens.

« La ville de Beauceville est vraiment de notre bord. Ils veulent qu’on ouvre le plus vite possible. On met de quoi à Beauceville, qu’on attire du monde. C’est une ville fantôme en ce moment, » explique Tim Poulin-Paquet.

D’ailleurs, ils mentionnent qu’ils ont envie que l’Entracte ouvre à nouveau étant convaincu que cela pourrait être profitable pour tous les deux. Le Gymnase pourra leur apporter de la clientèle, car pour leur part ils n’ont pas le côté restaurant.

Des spectacles pour tous les goûts

Le Gymnase offrira une programmation variée que ce soient des spectacles de groupes hommage, des soirées d’humour ou encore des grands noms de la scène musicale, une chose est certaine, les propriétaires promettent d’en avoir pour tous les goûts. Tim et Alexandre n’en sont qu’au début de leurs idées et ils auraient déjà reçu des propositions d’artistes.

Ils ajoutent que « les Amants de la scène se sont montrés intéressés à ce type de formule pour développer un nouveau marché et que c’est une bonne nouvelle. »

« Un lieu où les gens auront l’impression de venir faire le party dans le garage d’un ami. »

Dans la salle on retrouve deux bars qui serviront des boissons aux noms qui rappelleront l’univers d’un gymnase, des banquettes pour une ambiance plus intime et un mobilier qui s’adaptera selon le spectacle présenté.

« Par exemple, lors des soirées comédie club, des petites tables seront installées et pendant des groupes des tables bistro en laissant de l’espace à l’avant pour faire le party. »

Pour ceux qui auront un petit creux, ils pourront se commander des pointes de pizza et des frites, tout pour rappeler les soirées entre amis.

Les soirées débuteront aux alentours de 20 h et le monde qui aura envie de continuer à s’amuser après le spectacle, aura accès au service de bar et la musique sera mise en conséquence.

Ouverture

Pour le moment, les travaux de décorations ne sont pas terminés, mais l’ouverture devrait se faire en septembre avec le groupe « Les Rappayes ». Il sera possible de connaître la date en suivant la page Facebook qui permettra également d’informer sur les soirées à venir.

Un lieu rassembleur

Tim et Alexandre veulent que Gymnase Bar et Spectacle devienne un endroit culte et rassembleur. Finalement, que les Beaucerons n’aient plus besoin de se rendre à Québec pour voir des artistes, mais que ce soit les artistes qui viennent à eux.