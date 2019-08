Appui de 800 000 $ du gouvernement du Canada à l'entreprise Usimax

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier est venue hier annoncer l’attribution d’une contribution non remboursable de 800 000 $ à Usimax inc., une entreprise de Saint-Georges. Le député de Beauce-Sud était présent pour cette visite et cette annonce.

Ce financement du gouvernement du Canada est accordé en vertu de l'Initiative pour l'acier et l'aluminium du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), dont l'annonce a eu lieu en mars 2019.

« En se dotant d'une stratégie pour appuyer les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, notre gouvernement a choisi de soutenir les entreprises canadiennes qui innovent pour créer de la valeur et qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Le soutien financier accordé à Usimax est un appui concret à une entreprise qui a démontré son savoir-faire et sa volonté d'assurer sa croissance en plus de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. » Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

Augmentation de sa productivité

L’entreprise Usimax qui conçoit, fabrique et assemble une large gamme de réducteurs de vitesses et d'engrenages spécialisés pourra accroître sa productivité. L’achat et l’implantation des équipements spécialisés à commandes numériques de type CNC permettront de fabriquer des engrenages meulés de très grande précision pour des applications sévères de transfert de puissance.

Soutien aux industries de l’acier et de l’aluminium

Le programme CERI permet aux petites et moyennes entreprises du secteur de l’acier et d’aluminium d’adopter de nouvelles technologies et de créer des emplois hautement spécialisés. D’ailleurs, en juin dernier, L.S. Bilodeau et PJB Industries en avaient également bénéficié.

« Notre gouvernement appuie les travailleurs canadiens des secteurs de l'acier et de l'aluminium, ainsi que des entreprises qui jouent un rôle important dans l'économie des régions. Nos investissements soutiennent les PME canadiennes qui produisent ou utilisent ces métaux et les aident à innover pour augmenter leur productivité, prendre de l'expansion, conquérir de nouveaux marchés et créer de bons emplois pour la classe moyenne. » Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

En 2018, plus de 33 500 Canadiens travaillaient dans l’industrie de l’acier de l’aluminium. La contribution au produit intérieur brut s’élevait à 8,9 milliards de dollars.