La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches inaugure son immeuble rénové

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a procédé cet après-midi à l’inauguration de l’agrandissement et des rénovations de son siège social à Saint-Georges sur la 127e Rue. Les travaux d’un an d’un total de 2 M$ étaient nécessaires en grande partie par le manque d’espace.

C’est devant le bâtiment rénové que les discours du député de Beauce-Sud,Samuel Poulin, du maire de Saint-Georges , Claude Morin, du président régional,James Allen et du 2e vice-président de l’Union des producteurs agricoles, Paul Doyon se sont suivi.

La Fédération de Chaudière-Appalaches a 5 500 producteurs à servir et compte près d’une centaine d’employés en incluant le centre de services de Sainte-Marie qui lui aussi souffre de manque d’espace.

« La construction de l’immeuble original remonte à 1973. Quelques agrandissements ont suivi au cours des années. Cependant, la superficie du territoire que nous desservons a doublé il y a quelques années et notre quantité de services offerts aux producteurs n’a fait que décupler, » a expliqué le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Le nouveau bâtiment compte un étage complet servant uniquement au Service de comptabilité et de fiscalité,tandis que le rez-de-chaussée a vu sa réception s’agrandir et mieux adaptée, l’ajout d’une quinzaine de bureau et de salles de réunion et le réaménagement de la salle à manger. Ces rénovations sont très appréciées par le personnel qui a dû par le passé partager des espaces beaucoup trop étroits.