Boa-Franc a cessé d'importer du bois d'une compagnie brésilienne fautive

L’entreprise beauceronne Boa-Franc a mis fin à tous ses liens d’affaires avec le fournisseur brésilien Tradeling Madeiras. Cette compagnie était accusée de passer outre les réglementations locales sur la déforestation.

La président et fondateur de Boa-Franc, Pierre Thabet a appris cette nouvelle en avril dernier, après que l’organisation Amazon Watch les ait nommés dans leur rapport sur la destruction « poumon de la terre ». Ils auraient importé 257 tonnes de bois provenant de l’entreprise fautive ce qui ne représente que 1% de leurs achats.

L'environnement est au coeur de Boa-Franc selon la chef des communications marketing de Boa-Franc/Mirage, Anne-Marie Quirion.

Elle aurait été « reconnue pour avoir violé à maintes reprises la législation environnementale brésilienne » et d’avoir utilisé le travail forcé. En 2017, Tradeling Madeiras avait été condamnée et avait payé de nombreuses amendes concernant des irrégularités.

Anne-Marie Quirion a confirmé qu'ils n'étaient pas au courant: « Non, on a quand même été étonnée d’apprendre cela et normalement on va avec des fournisseurs et des partenaires qui sont aussi en lien avec nos valeurs. C’est pour cela qu’on a été surpris de la nouvelle. Et est-ce que c’est vrai ou ce n’est pas vrai il faudrait fouiller plus loin là-dedans. On s’est dit vrai ou pas vrai c’est sûr qu’eux démente ça, mais on voulait s’éloigner de cela. »