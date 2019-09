Les véhicules commerciaux les plus économiques

Vous cherchez à vous procurez le meilleur véhicule pour votre compagnie; celle pour laquelle vous travaillez très et avez passé un nombre d’heures incalculable à développer. Vous souhaitez offrir le meilleur à votre clientèle, mais aimeriez toutefois que le véhicule dans lequel vous vous déplacerez n’engloutisse la quasi-totalité de vos profits. Voilà rien de plus normal. Club auto escompte vous accompagne dans votre démarche, afin de vous aider à faire des choix économiques, en fonction de vos besoins.

Le type de carburant

Le premier élément à regarder, pour bien cibler le véhicule à choisir, reste inévitablement l’utilisation que vous en ferez. Les deux questions suivantes sont essentielles à vous poser et vous aideront à cibler vos besoins :

Votre entreprise fait-elle en sorte que vous ayez de très lourdes charges à transporter?

Parcourez-vous un très grand nombre de kilomètres?

Dans l’affirmative, vous devrez fort probablement vous diriger vers des véhicules à consommation de diesel. Il faut par contre vraiment être en mesure d’identifier ce besoin comme étant prioritaire, parce qu’un tel type de véhicule ne vous fera absolument rien gagner si vous l’utilisez sans qu’il ne transporte de charge ou roulez très peu de kilomètres quotidiennement. Celui-ci offre une grande économie d’essence, mais lorsqu’on demande au moteur de travailler en force ou sur de longues distances.

Il faut également savoir que ces camions coûteront plus cher à l’achat. Il faut donc bien calculer et s’assurer que ce choix vous sera profitable. Vérifiez donc adéquatement la proportion entre les éléments mentionnés, afin d’effectuer le choix le plus économique pour votre compagnie.

Dans cette situation, un modèle comme le RAM 1500 Écodiesel pourrait s’avérer être un choix intéressant et économique, pour vous.

Le type d’espace cargo

Un autre élément essentiel à considérer est l’espace de chargement nécessaire. Avez-vous besoin que celui-ci soit absolument couvert? Si oui, un camion de type « pick-up » n’est peut-être pas à recommander pour vous. Par contre, ce choix pourrait être à envisager si vous regardez la possibilité d’en acheter un possédant une boîte utilitaire, par exemple en fibre de verre (ou d’en faire installer une sur celui-ci). Cette option pourrait être rentable également dans un contexte où ladite boîte peut se transférer sur un autre camion, lors d’un prochain achat, dans quelques années.

Pour d’autres alternatives offrant un chargement fermé, vous pourrez vérifier du côté d’une camionnette. Par contre, il vous faudra alors vous poser une autre question : la capacité de chargement doit-elle obligatoirement être de pleine grandeur? Si vous avez besoin d’un grand espace pour vos activités commerciales, vous pourriez vous tourner vers un véhicule comme le Savana, conçu par GMC. Dans le cas où vous devriez transporter du matériel, mais que l’espace de chargement pourrait se voir un peu réduit, un choix économique à considérer serait celui du Transit Connect, par Ford.

Quel que soit le type d’entreprise que vous opérez, le choix de votre véhicule pour la représenter en demeure un très important. Prenez donc tout le temps nécessaire pour vous questionner sur vos besoins réels. Ne basez pas votre argumentaire sur l’option qui aurait pu être privilégiée par un de vos compétiteurs. Votre réalité, bien que semblable, pourrait avoir quelques subtilités qui lui sont propres. Celles-ci pourraient faire une différence majeure quant au meilleur choix possible pour votre véhicule; celui que vous souhaitez être économique, mais également parfaitement adapté à vos besoins.