Un Beauceron parmi les meilleurs représentants en services financiers du Canada

À chaque année, Groupe Cloutier, l’un des trois plus importants bureaux de courtage en assurances et en placements, reçoit leurs 25 meilleurs courtiers. Les résultats pour l’année 2018 ont d’ailleurs été récemment dévoilés et Steeve Poulin, président chez Actiprima Assurances-Placements-Conseil inc. à Saint-Georges, s’est classé pour une 10e année consécutive. Il a ainsi terminé au 2e rang parmi tous les courtiers au Canada, derrière un représentant du Nouveau-Brunswick.

Les 25 représentants ont été reçus au Mont-Tremblant pendant une fin de semaine. Et c’est lors d’une soirée que M. Poulin a reçu son trophée des mains du président de Groupe Cloutier, M. Gilles Cloutier.

Le président d’Actiprima a tenu à remercier ses clients pour leur confiance.

« L’honnêteté, la qualité du service et la rapidité à traiter les dossiers pour nos clients est une prioriété dans mon entreprise », a-t-il ajouté.

Groupe Cloutier compte environ 1500 représentants au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L’entreprise est également le plus grand distributeur en assurances au Québec.