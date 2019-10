L’entreprise de Saint-Georges, Boa-Franc, a annoncé l'acquisition de la compagnie américaine Ten Oaks, LLC en partenariat avec les familles Williams et Birkett. Située à Stuart en Virgine, la compagnie a comme principaux avantages la qualité de son capital humain, sa localisation et l'approvisionnement. Les dirigeants de Boa-Franc expliquent que les valeurs de la famille et de son personnel sont similaires aux leurs.

Les deux usines en Virginie se concentrent sur la production de plancher de bois franc non-fini fait majoritairement de Chêne rouge et de Chêne blanc.

Pierre Thabet, président de Boa-Franc, est convaincu que cette association sera bénéfique pour toutes les parties prenantes, soit les clients, fournisseurs, employés et pour la région de Stuart en Virginie.

« Ten Oaks a une excellente réputation dans l’industrie. La compagnie a aussi un fit naturel avec notre culture, elle est bien située en plus d’avoir une main-d’œuvre expérimentée », affirme Pierre Thabet.

Buddy Williams, président de Ten Oaks, est aussi assuré que cette association permettra à Ten Oaks de profiter du savoir-faire de Boa-Franc pour accélérer la croissance de l’entreprise et sécuriser le bien-être de la communauté de Stuart et de ses environs.