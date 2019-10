La 60e édition du congrès de l'APDEQ s'est tenue en Beauce

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a reçu du 2 au 4 octobre dernier, en collaboration avec le CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce, le 60e congrès de l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ). Ce sont plus de 160 congressistes de partout au Québec qui sont venus dans la région pour assister à l’évènement qui avait pour thème « L’entreprise de demain : comment s’y préparer ! ».

Activités

Les participants pouvaient participer à 13 conférences qui portaient sur trois grands thèmes : les défis de l’entrepreneuriat, les défis de la main-d’œuvre et les défis de l’innovation. De plus, les congressistes ont découvert plusieurs attraits de la Beauce dont Le Village Aventuria à Saint-Jules et La Cabane à Pierre à Frampton où ils ont pu vivre une soirée typiquement beauceronne avec à l’honneur la chemise à carreaux. L’événement s’est clôturé au Centre de congrès Le Georgesville, par une soirée reconnaissance sous la thématique « Class’of 59 » pour faire un clin d’œil à la 60e édition du congrès. Durant la soirée gala, le prix Assiette d’argent a été remis à M. Nicolas Roy et le prix Carrière exceptionnelle a été remis à M. Marc-Andrée Fullum.

Les retombées pour la région

Ce sont 160 congressistes qui sont venus s’inspirer de la culture entrepreneuriale beauceronne générant plus de 125 000 $ en retombées économiques directes pour la grande Beauce. Le Centre de congrès le Georgesville a dénombré plus de 400 nuitées (140 nuitées sur 3 jours) dans son établissement. L’événement a également été l’occasion de mettre en lumière l’École d’entrepreneurship de Beauce, de présenter des initiatives régionales comme La Beauce embauche et surtout, de mettre en valeur le côté accueillant et festif des Beaucerons avec la Cabane à Pierre, la Frampton Brasse et la Cabane à swing, pour ne nommer que ceux-ci.

Selon les organisateurs, l’événement a affiché complet assez rapidement et fut un succès. Mentionnons que le congrès avait eu lieu en Beauce également en 2001 pour la 42e édition.