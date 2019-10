Comment choisir le bon emballage pour la restauration ?

La vente des produits à emporter pose de véritables problèmes surtout celui lié à l’emballage alimentaire. En effet, les matières de fabrication des emballages doivent répondre à la nature des aliments selon qu’ils sont chauds, froids... Autrement, cela pourrait être source de dangers pour la santé humaine. Dès lors, la restauration est un travail qui nécessite le respect inconditionnel de certains aspects notamment sanitaires et de praticité. Et il ne peut en être autrement quand on sait que les consommateurs restent très attentifs à tout ce qui peut constituer un danger pour leur santé. Alors, découvrez dans cet article les critères pour bien choisir son emballage pour restauration au risque de perdre de potentiels clients.

Quelles sont les différentes fonctions des emballages pour restauration ?

Au regard de l’impact du conditionnement d’un produit sur la santé humaine, le métier de restauration devient très exigeant. Les clients restent particulièrement attentifs à la qualité des contenants. Mais malgré cela, les emballages alimentaires font partie intégrante du quotidien des hommes. De l’hôtellerie à la restauration rapide en passant par les boulangeries et les ventes de proximité, l’usage de ces emballages est omniprésent. En effet, ils présentent de nombreuses fonctions indispensables pour le bon fonctionnement des restaurants.

D’abord, ils offrent aux aliments une protection contre l’environnement extérieur. Ils vous garantissent donc l’hygiène dans votre alimentation, car ils vos plats emportés sont mieux protégés contre les potentiels microbes. En plus de cela, ils permettent de mieux conserver les valeurs nutritionnelles des aliments. Vous pouvez donc compter sur ces derniers pour assurer votre sécurité alimentaire.

Ensuite, les emballages pour restauration constituent le moyen de stockage d’aliments le plus sûr pour faciliter l’organisation des hôtels et restaurants. Nous devons absolument préciser que la qualité d’un emballage alimentaire est déterminante dans le commerce des plats emportés. Avec le bon contenant, la température des aliments est mieux conservée également.

Enfin, les emballages pour restauration constituent un moyen pour faciliter le transport des repas. Ils doivent être donc pratiques et adaptés aux besoins de la clientèle.

Comment choisir un bon emballage pour restauration ?

Pour reconnaître un bon emballage alimentaire, il est crucial de rester attentif à certains critères :

L’emballage doit être adapté au plat

Il s’agit ici de choisir un emballage qui correspond à un aliment à emporter. S’agira-t-il d’une boîte, d’une barquette, d’un sac ou encore d’un gobelet ? En tout cas, une pizza ne peut pas être vendue avec un emballage de même format qu’un sandwich. Et un bar de salade ne nécessite pas une attention liée à la conservation de la chaleur comme l’impose une pizza. Tout dépend du type de produit à commercer. Chaque type de plat implique la prise en compte des exigences particulières. Il faut alors proposer un emballage qui convient idéalement aux produits proposés.

Le choix des emballages en fonction des matériaux de fabrication

Il est autant de modèles que de matières de fabrication des emballages. Le carton, l’aluminium et le plastique sont les principaux matériaux utilisés pour manufacturer les emballages pour restauration. Dans le commerce du sandwich par exemple, la version plastique de la barquette est hautement incontournable. Non seulement elle facile le transport des aliments, mais elle permet également de les garder au chaud le plus longtemps possible.

Cependant, c’est la boîte en carton qui est préférée dans la pâtisserie. Elle permet de mieux protéger les gâteaux et autres sans détériorer la structure. Qu’il s’agisse de la restauration rapide, des livraisons des produits à domicile, des plats emportés, le carton est très prisé. Il faut dire que cette matière est aussi biodégradable et très écologique.

Le choix des emballages selon qu’ils sont multifonctionnels

Vous trouverez sur le marché des produits qui offrent plusieurs possibilités de conditionnement. C’est l’exemple du Burger. Il peut être emballé dans un emballage à carton que dans un contenant en polystyrène. Mais il peut aussi être stocké dans un emballage à fibre de canne.