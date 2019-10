DPMEI présente les services des représentations du Québec à l’étranger

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), en collaboration avec DPME International (DPMEI), a reçu le 21 octobre dernier, à la Cache à Maxime de Scott, les chefs de poste du réseau des représentations du Québec à l’étranger. À l’agenda : échanges sur les priorités régionales, dîner-conférence devant des entreprises de la Chaudière-Appalaches, kiosques, le tout suivi d’une visite privée pour les chefs de poste chez Umano Medical et Pyromaître à Lévis.



La rencontre d’échanges de la matinée était une occasion pour différents partenaires économiques de la région, tels que DPMEI, les différents Centres locaux de développement (CLD)/Services économiques des villes et les créneaux d’excellence ACCORD, de partager les priorités d’ici aux chefs de poste présents :



● Valérie Boissonneault, directrice du bureau du Québec à Séoul;

● Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris;

● Thais Aun, directrice par intérim du bureau du Québec à Sao Paulo;

● Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico;

● Caroline Davoine, directrice du bureau du Québec à Houston.

Selon Roch Delagrave, directeur régional au ministère de l’Économie et de l’Innovation, « il est primordial de tenir ce type de rencontre afin d’informer les entreprises sur le rôle et les mandats des chefs de poste des représentations du Québec à l’étranger et, à l’inverse, de sensibiliser les chefs de poste sur les secteurs économiques importants de la région ».



Le dîner-conférence, animé par le directeur général Daniel Voyer, s’est tenu sous la formule d’un panel avec les chefs de poste. Intitulé Le Québec dans le monde : démystifier les occasions d’affaires pour les entreprises québécoises sur la scène internationale, l’événement a permis de rassembler une soixantaine de participants dont une vingtaine d’entrepreneurs provenant des quatre coins de la Chaudière-Appalaches.



Les discussions avaient pour but d’expliquer les possibilités d’affaires et les défis à l’entrée dans les différents marchés.