Vidéo | Comment bien brancher une génératrice lors de panne électrique

Voir la galerie de photos

Avec les pannes vécues lors de la tempête du 1er novembre dernier, plusieurs personnes ont voulu s'équiper d'une génératrice pour assurer la continuité d'alimentation en électricité pour leur demeure. Des règles de base doivent cependant être respectées afin d'éviter des blessures graves ou des surcharges électriques. EnBeauce.com a demandé à deux électriciens de parler des différentes options qui s'offrent à vous.

Selon Steeve Bourque de la compagnie Bourque Électrique, il faut absolument éviter de manipuler un fil de génératrice en marche surtout en période de tempête avec les pieds et mains humides. Une génératrice peut produire un courant de 30 ou 50 ampères, ce qui pourrait causer de très graves accidents aux tissus du corps humain. Il conseil d'installer un panneau électrique supplémentaire relié à votre panneau actuel. Cette installation peut coûter entre 500 $ et 1000 $, mais vous évitera électrocution et bris de votre système électrique au complet.

M. Bourque mentionne aussi qu'une génératrice de 20 000 watts est suffisant pour la plus part des maisons unifamiliales. Ces génératrices fonctionnent au propane et sont automatiquement mises en fonction lorsqu'une panne de courant survient. Tous les équipements de la maison seront alors en état de marche.

Pour une solution plus abordable, il conseille une génératrice de 7500 watts de 30 ampères et de 120-240 volts. Ce type de génératrice vous permettra d'alimenter les différents équipements de la maison en alternance. Vous pourriez faire chauffer l'eau du chauffe-eau pendant trois heures, mettre le chauffage de votre thermopompe durant six heures et partir la cuisinière pour une heure afin de cuisiner, et ce, tout en conservant lumière et réfrigérateur fonctionnels.

Gare aux fluctuations de courant!

Enfin pour une solution qui vous assurera de conserver les aliments de votre réfrigérateur et de votre congélateur, une génératrice plus petite pourra faire l'affaire, mais attention aux fluctuations de courant : les réfrigérateurs récents sont fabriqués avec des modules électroniques qui supportent mal les variations de courant. Sur les génératrices bas de gamme, il n'y a pas de contrôleur de ces fluctuations, ce qui pourrait endommager vos équipements.

M. Gilbert de GL électrique a mentionné que pour contrer les fluctuations de courant dans l'ensemble de la maison, il existe un équipement qui supprime les surcharges. Tout comme la barre d'alimentation utilisé pour votre ordinateur, mais en version plus robuste. Il conseille aussi d'éviter d'installer une génératrice directement dans votre panneau électrique en retournant le courant à l'aide d'une prise de votre maison. Ce type d'installation peut causer d'importants dégâts à votre résidence ainsi qu'au transformateur d'Hydro-Québec.