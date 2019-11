Manac crée un centre de recherche et d'innovation

Le fabricant de semi-remorques Manac Inc. a annoncé en fin de journée hier par voie de communiqué de presse la création d’un centre de recherche et d’innovation, un nouvel espace de plus de 62 000 pieds carrés que l'entreprise qualifie de « vaisseau amiral de Manac en matière de recherche et développement ».

Le centre, installé à Saint-Georges, a pour mandat d’appuyer et d’accélérer les efforts de recherche en conception de produits, de procédés de fabrication innovants, de développement des connaissances et des technologies appliquées, de la production d’essais ainsi que du déploiement du nouveau système d’information de Manac.

L'entreprise estime que cela lui permettra d'augmenter sa capacité à tester les innovations, à former ses employés et à mieux communiquer avec sa clientèle. Lors de l'annonce, le groupe industriel n'a pas précisé les sommes investies dans la création de ce centre.

« Cet espace consolide les emplois d’ingénieurs, techniciens, dessinateurs, analystes, experts et consultants et crée un pôle technologique dont nous sommes très fiers », selon Rodrick Levesque, directeur de l'ingénierie produits du manufacturier.

Rappelons que cette industrie beauceronne est chef de file dans la fabrication de semi-remorques spécialisées en Amérique du Nord qui offre une vaste gamme de fourgons, bennes basculantes et remorques à courroie, fardiers, bennes à grain, semi-remorques à copeaux et à billots, châssis spécialisés destinés aux industries pétrolière, gazière et minière, et s’est taillé une position de leader dans le segment des plateformes.