Immeuble à revenus : les villes les plus rentables en 2019

Même si la hausse des prix dans l’immobilier continue sa progression, il demeure intéressant d’investir dans certaines villes en raison de leur attractivité économique, intellectuelle et culturelle. Cap sur les villes où la demande de location reste forte.

Première au palmarès : Montréal

Montréal demeure parmi les meilleures villes où il fait bon vivre ! Sa qualité de l’air, son réseau de transport en commun, son faible niveau d’inégalités attirent plus de 50 000 immigrants chaque année que ce soient pour les affaires ou les études universitaires. De plus le chômage y est très bas, et la main-d’œuvre qualifiée, de quoi dynamiser le secteur de l’immobilier.

D’ailleurs les ventes sont en augmentation (+ 10% en août dernier) tout comme les prix (+7%) ! Mais la baisse des taux d’intérêt du fait des tensions internationales et de la réduction des taux directeurs américains rend les emprunts beaucoup moins coûteux. Les investissements locatifs sont donc plus rentables. Et la vente des immeubles de 2 à 5 logements ayant chuté, il y a matière à négocier les prix !

Si l’on compte 45% de locataires parmi les Montréalais, il s’agit pour la majorité de personnes seules, sédentaires et fidèles à leur quartier. Tout augure donc pour une bonne rentabilité à long terme. Reste à choisir un bon professionnel en gestion de condo pour davantage de sérénité encore !

Notons que ce dynamisme immobilier rayonne dans la région montréalaise à Laval, la couronne Nord et Rive Sud.

Québec : toujours aussi solide

Avec les nombreux chantiers ouverts par la ville cette année, Québec maintient son marché immobilier. La construction du Méga-Hôpital promet de générer de nombreux emplois, de quoi stimuler le quartier du Vieux-Limoilou où les prix sont encore abordables, surtout les appartements en copropriété !

Le développement des transports et le projet de tramway rendent la vie encore plus agréable à Québec et l’on rejoindra bientôt facilement Lévis par un futur tunnel. L’économie y est donc dynamique, le chômage recule et la ville voit d’un bon œil l’arrivée de nouveaux travailleurs.

Autres villes où investir

Elles sont de taille moyenne, mais leur qualité de vie et leur situation économique attirent. Il s’agit de Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières.

Pour réussir son investissement, il est conseillé de faire appel à un courtier en immobilier ayant une bonne connaissance du marché immobilier sur place.