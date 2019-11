Les producteurs sans relève auront accès à un nouveau service

De nouvelles alternatives sont désormais accessibles aux producteurs de la MRC des Etchemins pour favoriser la relève ou le transfert de leur ferme.

Le service «Réflexion sur l’avenir de l’entreprise» s’adresse aux producteurs âgés de 50 ans et plus n’ayant pas de relève identifiée et qui se questionnent sur l’avenir de leur entreprise. Il est offert gratuitement grâce à la contribution financière du réseau Agriconseils et du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins.

Le nouveau service a été présenté lors d’une conférence le 29 octobre dernier par des conseillers en transfert du Centre régional d’établissement en agriculture de la Chaudière-Appalaches (CRÉA).

Une quinzaine de personnes se sont réunies au Manoir de Lac-Etchemin pour rencontrer Cynthia Doyon, conseillère en transfert au CRÉA, Corinne Tardif-Paradis, agente de maillage pour L’ARTERRE ainsi que Benoît Turgeon, conseiller en gestion du Centre multi-conseils agricoles (CMCA).

Pour plus d’information, il est possible de consulter le site web de la MRC des Etchemins sous l’onglet PDZA.