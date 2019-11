Réouverture lundi du restaurant Valentine à Beauceville

C'est sans tambour ni trompette que le restaurant Valentine de Beauceville reprendra du service ce lundi 2 décembre et ce, à compter de 5 h 30, dans un tout nouvel emplacement.

Rencontrée ce matin, la dépositaire de la franchise, Manon Rodrigue, avait encore bien du travail à compléter avec les équipes d'ouvriers pour être en mesure de recevoir la clientèle. Et c'est du côté Ouest de la rivière que le restaurant mènera ses opérations sur l'avenue Lambert, à l'intersection du pont (Route 108), tout juste en face de la Polyvalente Saint-François. Pour les plus âgés, cet édifice abritait autrefois la Bijouterie Doyon de même que le bureau de consultation du Dr Réal Bernard.

Le restaurant Valentine se trouvait auparavant dans le centre commercial de Beauceville, sur le boulevard Renault, et comme bien d'autres, il a subi des dommages très importants suite à la débâcle d'avril dernier « la troisième en cinq ans », de faire remarquer la restauratrice. Tout l'équipement était irrécupérable.

C'est ce qui l'a incité à déménager les pénates de son entreprise « à l'abri des inondations » même si à un certain moment donné, elle a songé à laisser tomber. « Mais il faut bien gagner sa vie » de dire philosophiquement Mme Rodrigue.

L'espace est un petit peu plus grand en termes de siège (90 plutôt que 84) et tout l'équipement de cuisine est bien sûr flambant neuf. Les clients pourront en plus profiter d'une vue imprenable sur la rivière Chaudière, l'Île ronde et la rive Est de Beauceville.

Au chapitre du personnel, la patronne a réussi à retenir 50% de ses employés qui ont perdu leur emploi voilà huit mois. Cette réouverture s'effectuera à quelques jours du 10e anniversaire d'acquisition de la franchise par Mme Rodrigue.

L'espace de stationnement étant plutôt restreint dans le secteur, Manon Rodrigue et le propriétaire du bâtiment qu'elle loue pour son restaurant, vont assumer les frais de démolition d'une maison vide, adjacente, au commerce, pour en faire un parking. Celui-ci sera repris par la Ville de Beauceville pour en faire un espace public.