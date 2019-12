Le restaurant McDonald's de l'Ouest est officiellement ouvert

C'est maintenant chose faite, le quatrième restaurant à Saint-Georges de la franchise McDonald's a officiellement ouvert ses portes au grand public ce matin.

La cérémonie s'est faite en présence de la propriétaire franchisée, Chantale Ross, qui inaugurait ainsi son 5e établissement, elle qui en compte maintenant quatre à Saint-Georges et un à Lac-Mégantic. Il est situé au 850, boulevard Dionne, ce qui en fait le premier à s'établir du côté Ouest de Saint-Georges.

« Il y a belle lurette qu'on me demandait pourquoi il n'y avait pas de McDo dans l'Ouest. Les gens me disaient qu'ils pourraient prendre leur McCafé en allant travailler. La rumeur a longtemps couru qu'il y en aurait un. Maintenant, c'est fait, un restaurant à la fine pointe de la technologie avec les équipements les plus récents », a déclaré Mme Ross.

Dans un décor moderne, l'établissement compte 72 places assises à l'intérieur et 18 places sur la terrasse, avec borne de commande, service au volant double et commande mobile. C'est aussi 60 nouveaux emplois qui sont créés.

Outre le personnel du tout nouveau restaurant et des représentants des équipes en charge du chantier de construction des installations, on retrouvait le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui a salué l'ouverture par un « bravo » et ainsi que le directeur de Parrainage Jeunesse, Jean-François Fecteau, qui a remercié Mme Ross d'avoir choisi de soutenir financièrement son organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir un accompagnement aux jeunes afin de favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel.