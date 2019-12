Le Domaine Taschereau sera à l'honneur lors du Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce

Le Dîner de Noël des gens d'affaires de la Beauce, au profit du Domaine Taschereau - Parc nature, se tiendra le dimanche 8 décembre, à la Cache à Maxime de Scott.

Le Domaine Taschereau - Parc Nature reçoit depuis maintenant 11 ans un appui important des acteurs socioéconomiques de la région, lors de ce dîner. Les profits seront entièrement consacrés au développement et au maintien du parc.



L’événement rassemblera plus de 300 personnes d’ici et d’ailleurs et donnera l’occasion de faire le bilan des interventions effectuées au parc, en 2019, ainsi que d’annoncer les activités à venir. L’implication de Mathieu Turcotte, coordonnateur du Domaine Taschereau pendant 10 ans, et la nomination de Jean Cliche à titre de nouveau président de la corporation seront également soulignés.



Mentionnons en terminant que le Dîner de Noël est ouvert à tous ceux et celles qui désirent soutenir le Domaine Taschereau – Parc nature.

Les personnes intéressées doivent réserver leur place à l’avance, soit avant le 12 décembre, en contactant le Domaine Taschereau au 418 387-1270, ou encore par courriel, à [email protected].