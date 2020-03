Les employés de l'usine Olymel de Vallée-Jonction empêchés d'entrer au travail

Voir la galerie de photos

Ce matin, les 1200 employés de l’usine de l’entreprise Olymel à Vallée-Jonction n’ont pas été en mesure d’entrer au travail avant 8h30, car une ligne de piquetage les attendait. Ceux qui leur ont interdit l’entrée proviennent de l’usine de Princeville qui est en grève depuis 7 semaines et qui est en négociations concernant leurs conditions salariales. Leur but est de tenter de mettre de la pression sur leur direction et de montrer que celle de Vallée-Jonction est solidaire de leur cause.

Le président de la Fédération du commerce-CSN (FC-CSN), David Bergeron-Cyr explique qu’il y a 15 ans, Olymel avait procédé à de nombreuses coupures particulièrement au niveau monétaire. Tandis que l'usine de Vallée-Jonction avait subi des coupures en 2007. Il rappelle que de travailler dans un abattoir de porc est très difficile physiquement et exigeant et que malgré tout ils sont sous-payés comparativement aux autres entreprises manufacturières. M. Bergeron-Cyr ajoute que malgré la pénurie de main-d’œuvre Olymel n’a aucun souci à engager du personnel, mais que les gens ne restent pas ne trouvant pas acceptables leurs conditions. L'usine à Princeville compte 350 travailleurs.

La police était sur les lieux et les employés de Vallée-Jonction ont respecté la ligne de piquetage. Aucun grabuge n’a été signalé. Le président de la Fédération du commerce-CSN (FC-CSN) rappelle que même si cette grève concerne l’usine de Princeville, Vallée-Jonction sera également en négociation l’année prochaine et que les résultats pourraient les toucher.

Nous avons tenté de rejoindre les responsables de l'usine Olymel de Vallée-Jonction et attendons un retour d'appel de leur part.

Vidéo: Courtoisie François Desjardins