Près d'une centaine de personnes participent à l'activité « Quand les affaires et la santé se rencontrent »

Près d’une centaine de participants ont pris part au lancement de l’activité Quand les AFFAIRES et la SANTÉ se rencontrent qui a eu lieu au Centre de congrès Le Georgesville, le jeudi 5 décembre. L'événement se tenait pour une première année et était organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG).

Cette demi-journée-conférence, destinée aux gens d’affaires, a mis en vedette cinq conférenciers qui se sont succédé pour traiter de différents sujets directement liés au milieu de la santé, soit le stress, l’anxiété, l’épuisement professionnel, l’alimentation, la prévention de certaines maladies et la détresse psychologique.

« Les conférenciers nous ont transmis différentes stratégies et outils concrets pour nous aider à maximiser nos performances et à mieux relever les défis personnels ou professionnels que la vie nous amène », a déclaré Mme Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

C’est sous la présidence d’honneur de Nicolas Poulin, directeur des opérations pour Brunet Plus/Solu-santé de Saint-Georges, qu’a eu lieu cette première édition.

« J’ai accepté de m’impliquer avec la Chambre de commerce de Saint-Georges pour lancer cet événement, car je suis convaincu que l’on doit prendre soin de notre santé, et ce, peu importe notre âge. Trop de gens attendent leur retraite pour commencer à prendre soin d’eux et changer leurs habitudes de vie. La santé psychologique et physique représente un travail de toute une vie. Commençons dès maintenant », a affirmé M. Poulin lors de son discours d’ouverture.

Des conférenciers de marque

L’activité a débuté par une courte présentation de Jean-François Plante, gestionnaire de comptes majeurs chez Apotex, qui a démystifié les similitudes et les différences entre les médicaments novateurs et les génériques. Considérant la mise en place des nouvelles règlementations de la RAMQ, M. Plante s’est appliqué à rétablir les faits quant aux questions sur les médicaments génériques.

Dino Halikas, naturopathe et biologiste médical, a par la suite repris la parole afin d’aborder l'un des sujets de l’heure : l’alimentation cétogène, faible en glucides et riche en bons gras naturels, ainsi que ses nombreux bienfaits au niveau de la santé. M. Halikas, qui travaille dans le domaine de la santé comme formateur et consultant depuis plus de 20 ans, a notamment mentionné l’importance d’une alimentation plus proche de celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.

De réputation mondiale et spécialement de passage à Saint-Georges pour l’événement, Sylvain Guimond a ensuite livré une incroyable performance. Sa présentation, truffée de récits inspirants, a permis d’envoyer un message clair aux participants, en ce qui concerne la poursuite du bonheur et la quête d’équilibre dans nos vies. Ce dernier a su susciter dans la salle une palette d’émotions, de l’éclat de rire à la larme à l'œil.

Monsef Derraji, député de Nelligan du Parti libéral du Québec, s’est également joint à l’activité pour présenter une étude complète et révélatrice, publiée en 2018 et qui s’intitule La face cachée de l’entrepreneuriat au Québec : la détresse psychologique chez les entrepreneurs. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Yourri Chassin, député de Saint-Jérôme pour la CAQ et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Sylvie Rousseau, psychologue, conférencière et auteure, ainsi que Mme Mélanie Cloutier de Santé Perce-Neige ont conclu cette demi-journée de conférences. Celles-ci ont parlé de l’épuisement professionnel et des exigences parfois insoutenables liées à l’emploi. Elles ont toutes deux proposé des pistes de solutions pour venir en aide aux employés qui vivent de la détresse psychologue.

Remerciements des partenaires

La CCSG souhaite souligner l’importante contribution de ses partenaires kiosques qui étaient présents sur place pour discuter avec les visiteurs des différents sujets de l’heure : Brunet Plus/Solu-santé, le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, la Clinique Lobe, Santé Perce-Neige, la Clinique Physio-Ergo Saint-Georges et la Clinique Ostéo Physio Familiale Saint-Georges.

De plus, l'organisme remercie également ses partenaires cadeaux : la savonnerie Histoire de bulles, l’Artisan du café, la Cabane à Pierre, La Pralinière, Temps souviens-tu... une bouchée de notre histoire et le verger Les Roy de la Pomme. La CCSG apprécie avoir collaboré avec leurs partenaires pour faire de cette demi-journée de conférences une réussite grandement appréciée par la communauté d’affaires.