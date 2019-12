Un bilan positif de la saison touristique 2019 pour Destination Beauce

Destination Beauce a présenté un bilan positif de la saison touristique 2019 et a exposé les projets réalisés et en cours durant une soirée à la Cache du Golf de Beauceville le 11 décembre dernier. Une cinquantaine d’entreprises touristiques et d’intervenants ont participé.

C’est un total de 6 campagnes promotionnelles que Destination Beauce a menées qui ont permis d’augmenter la visibilité de la région auprès des visiteurs. Selon leurs statistiques, il a été noté une augmentation de 14,9 % d’achalandage pour le bureau de Sainte-Marie et 51,8 % pour celui de Saint-Georges. Le nombre d’autocars de groupes qui sont venus visiter la région est passé de 14 en 2018 à 22 en 2019. Un total de 131 059 $ a été investi en promotion à l’extérieur de la Beauce. Des placements à la télévision chapeautée par Tourisme Chaudière-Appalaches auraient augmenté la notoriété touristique de la Beauce.

Pour une deuxième année, une enquête de notoriété a été menée en 2019. La majorité des Beaucerons interrogés considèrent que la Beauce est une région avec beaucoup de lieux à faire découvrir et une région incontournable au Québec.

Lauréats des prix Rayonnement 2019 et Coups de cœur 2019

Lors de la soirée, de nombreux prix ont été remis. Un prix honorifique, Rayonnement 2019 a été décerné par le Conseil d’administration de Destination Beauce au Miller Zoo, reconnaissant le travail, l’énergie et la passion investis par le Miller Zoo. « Leur dévouement, leur authenticité et leur dynamisme à contribuer à faire rayonner la Beauce et son industrie touristique. »

Cinq entreprises se sont vues décerner des prix coups de cœur pour s’être démarquées par leurs collaborations, leur développement de marché ou encore leur service à la clientèle exceptionnel.

Les lauréats du Prix coup de cœur Bronze 2019 ex aequo :

-Le Musée Ferroviaire de Beauce : Pour les efforts déployés par les bénévoles du Musée afin de faire rayonner cet attrait touristique via la programmation d’activités spéciales afin de faire connaître les infrastructures particulières des lieux.

-Les Jardins de la Petite école de Céline : Pour son dévouement envers sa clientèle, la prolongation de saison touristique tout comme le réaménagement son jardin afin d’offrir un produit touristique automnal renouvelé.

-L’église Saint-Paul-de-Cumberland : Pour l’équipe de bénévole et le C.A. de la corporation qui ont travaillé depuis 4 ans à organiser leur offre pour les voyagistes et qui référencent Destination Beauce aux organisateurs de groupes afin d’offrir un circuit complet permettant à d’autres entreprises de bénéficier de la venue de ces visiteurs à Cumberland.

Le lauréat du Prix coup de cœur Argent 2019

-Le Camping de la Vallée Beauceronne, pour la création de la zone VIP, constituant un élément distinctif dans l’offre de la région au niveau des campings, en plus du dynamisme de Pier-Luc Champagne, qui reprend la relève et diversifie les services de l’entreprise familiale.

Le Prix coup de cœur Or 2019

-La Cache du Golf et au à MF Aventure, pour leur alliance afin d’offrir un nouveau produit touristique hivernal dans la région, mettant à contribution le lieu de l’un et l’expertise de l’autre. Ce genre de collaboration consolide le référencement régional et est encouragé par le Conseil d’administration de Destination Beauce.

À venir en 2020

Dans les projets à venir, la phase 2 de La route de la Beauce qui consiste à la consultation publique des entreprises touristiques de la Beauce, la planification stratégique 2021-2024 et une refonte complète de l’outil papier de la région.