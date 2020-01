Une Foire de l'emploi sous le signe de l'entreprise gérée au féminin

La 14e Foire de l'emploi Beauce-Etchemins, qui aura lieu le 21 février prochain, se démarquera par une présidence d'honneur d'équipe composée d'un contingent de gestionnaires complètement féminin.

En effet, les cinq principales administratrices de l'entreprise de filature Regitex, dont la propriétaire, Lisa Fecteau, ont accepté de s'associer à l'événement et ont même trouvé le thème de cette année, Filer ensemble vers l'avenir! Qui plus est, Regitex se distingue dans le monde des affaires puisque depuis quatre ans, l'entreprise est sous gestion collective, alors que les titres hiérarchiques n'existent plus et que tout le personnel administratif partage le même espace de bureau!

« Chez Regitex, on est dans l'action d'une transformation d'entreprise. Ça se fait un jour à la fois, une personne à la fois mais ça nous fait vivre de belles choses que l'on communique à travers le monde. Regitex est une plaque tournante vers cette transformation [de gestion d'entreprise] », de dire Mme Fecteau en conférence de presse, flanquée de ses collègues Véronique Chabot (Ressources humaines), Louise Gagné (Qualité), Karen Audet (Qualité) et Karine Mathieu (Marketing et communications).

La propriétaire a fait remarquer que d'autres industriels manifestent le désir de donner à leur personnel « de plus en plus de dignité, de responsabilisation, de liberté de décider, de dire les choses par chaque intervenant dans l'entreprise. Ça commence à se vivre de plus en plus dans la Beauce et on le voit avec ce qui s'est passé avec le Groupe Canam [rachat par le famille Dutil] ».

Les installations du fabriquant textile se trouvent dans le parc industriel de Saint-Joseph-de-Beauce et comptent près de 80 employés.

Une Foire toujours pertinente

« Depuis 14 ans, la Foire de l'emploi favorise la meilleure rencontre possible entre les chercheurs d'emploi et les employeurs de la région », a indiqué Olivier Morin, président de la Chambre de commerce de Saint-Georges qui chapeaute le comité d'organisation de l'événement qui compte aussi le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins, Passeport Travail de Beauce, le bureau de Services Québec à Saint-Georges, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Sud, Tandem International, le Cégep de Beauce-Appalaches et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

M. Morin a affirmé que la Foire était toujours un événement pertinent qui répondait grandement aux besoins de main d'oeuvre des employeurs. Il en veut pour preuve que le nombre de kiosques pourrait atteindre la centaine cette année. En 2019, 750 chercheurs d'emploi avaient visités les stands des quelque 80 entreprises et organismes représentés sur le plancher de la Foire.

Le salon disposera encore cette année de la Zone étudiante où les jeunes de la région pourront découvrir les entreprises offrant des horaires de travail conciliant avec leurs études.

Le Centre de congrès du Georgesville accueillera cette 14e édition le vendredi 21 février de 10 h à 20 h. Les entreprises qui voudraient réserver un kiosque, au coût de 500$, ont jusqu'au 3 février pour le faire en visitant le site Web de la Chambre de commerce de Saint-Georges.