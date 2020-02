L'anxiété a un impact direct sur la pénurie de main-d'oeuvre

Jeudi dernier, le 30 janvier 2020, au centre de congrès et hôtel Le Georgesville, une cinquantaine de personnes ont participé à l’activité dîner-conférence Quantum Images de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Ce deuxième dîner-conférence portait sur l’anxiété et les coûts significatifs pour les employeurs. Le conférencier était Guillaume Rancourt, Consultant Psychofamilial, T.E.S de formation et fondateur de la Clinique de L’Enfant. Selon M. Rancourt, la pénurie de main-d’œuvre a un lien direct avec l’anxiété et la dépression. Il ajoute également que les deux facteurs qui favorisent l’anxiété au travail sont la charge de travail et les relations humaines.

Dans le cadre de sa conférence, il a notamment été question de la qualité des relations de travail, du droit à se débrancher, des impacts de travailler pour des bourreaux de travail ainsi que de la relation entre la pénurie de personnel et le carnet de commandes des entreprises.

« Il est important de former les gestionnaires pour détecter les signaux d’alarme de l’anxiété. La qualité de la relation entre l’employeur et son employé est la clé. Encourager la prise de pause, être à l’écoute et ne pas critiquer ses employés sont des moyens de réduire l’anxiété au sein de son entreprise », indique M. Guillaume Rancourt.