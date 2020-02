Onze jeunes agriculteurs beaucerons récompensés pour leurs parcours

Pour sa septième année, la Soirée Hommage de La relève agricole de la Chaudière-Appalaches (LARACA) a réuni plus de 160 personnes le samedi 1er février dernier à Saint-Bernard.

Trente jeunes entrepreneurs agricoles nouvelle établis dans la région ont vu leurs parcours individuel, entrepreneurial et participatif soulignés. Ces hommes et ces femmes ont récemment repris les rênes d’une ferme existante ou ont démarré leur propre entreprise agricole. Pour certains, ce choix allait de soi, puisqu’il s’agit d’une tradition familiale. Pour d’autres, l’agriculture est une nouvelle voie, un nouveau mode de vie.

Ces jeunes proviennent des quatre coins de la Chaudière-Appalaches. Plus précisément cette année, vingt-huit entrepreneurs étaient à l’honneur. Ces participants sont répartis dans dix-neuf entreprises distinctes de Montmagny, de Bellechasse, de Lotbinière, de la Beauce et des Appalaches.

La relève beauceronne

Nicolas Lacasse et Sophie Dumont : Ferme du Feuillage S.E.N.C. | Ste-Marguerite ;

Caroline Dumont et Valérie Dumont : Ferme Gerca et filles inc. | St-Isidore;

Marie-Ève Marcoux et William Cliche : Écurie Oméga | St-Isidore ;

Bianca Boulet Binette et Maxime Poirier : Érablière MB Poirier S.E.N.C. | St-Odilon-de-Cranbourne ;

Sébastien Berthiaume : Armand Berthiaume et fils. | St-Elzéar ;

Amélie Lessard & Stéphane Binette : La Terre du 9 | St-Honoré-de-Shenley.

De plus, deux relèves impliquées s’ajoutent au compte; elles ont été désignées en raison de leur dévouement dans leur groupe de relève local. Agri-Jaro et Jagrinord ont respectivement remercié Annie-Claude Fortier et François Drapeau pour leur apport.

« Parmi ceux-ci, mentionnons nos deux partenaires platine, soit Desjardins Entreprises et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), sans oublier nos deux partenaires or, Les Éleveurs de porcs de la Beauce et des Deux Rives ainsi que Lactech », soulignait Mme Jessie Talbot, présidente de LARACA lors de son mot de bienvenue.

Elle ajoutait : « Sans cette aide précieuse, notre septième Soirée Hommage n’aurait pu avoir lieu. Les parcours fort inspirants des jeunes agricultrices et agriculteurs n’auraient pas été partagés; ils n’auraient donc pas suscité toute l’admiration qui leur revient de droit, ni inspiré d’autres jeunes voulant se lancer dans cette profession. »