À la découverte de trois entreprises de Beauceville

Le jeudi 6 février, la Chambre de Commerce de Beauceville a invité les gens à visiter différentes entreprises de la région dans le but de mieux les connaître. Lors de ce rendez-vous, les participants ont découvert Granit Signature, Rechapage 2000 ainsi que la Boucherie au coin gourmand.

Chez Granit signature, ils ont appris sur la conception, la fabrication et l’installation des comptoirs de cuisine et de salle de bain en granit ou en quartz. Chez Rechapage 2000, ont leur a présenté les étapes du rechapage soit l’inspection, le râpage, la réparation, l’application de la gomme de liaison, l’habillage, la vulcanisation, l’inspection finale et le contrôle de qualité. À la Boucherie au coin gourmand, ils ont reçu des explications sur leur service de dîner du mercredi au dimanche, leur service de méchoui et bar laitier l’été et leur spécialité en viande.