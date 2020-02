Dîner-conférence « Travailleurs étrangers : La découverte de 3 cultures »

Dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce (DNEB), messieurs Pierre Graff, Walid Kanzari et Christophe Busson ont fait une présentation sur les cultures philippine, maghrébine et française.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, l'organisme souhaite outiller les entreprises lorsqu’elles font le choix d’une nationalité de travailleurs étrangers. Cette conférence a donc été réalisée dans cet esprit.

C’est devant une quarantaine de personnes que les conférenciers se sont succédé, permettant aux participants d’obtenir de plus amples informations sur les valeurs, les chocs culturels, les comportements au travail utiles à savoir, les attentes face aux employeurs et plus encore sur ces trois cultures.

La culture philippine

M. Pierre Graff, directeur Développement des affaires et Marketing chez RM Recrutement International, a cassé la glace en présentant la culture philippine. Celui-ci a d’entrée de jeu indiqué que l’histoire du pays a grandement influencé la façon dont les Philippins vivent leur vie et travaillent. Les Philippines ont été conquises par plusieurs pays, la valeur du travail est donc très importante pour ce peuple qui est très dévoué et reconnaissant envers son employeur. C’est aussi dans les mœurs établies de la culture philippine de quitter le pays quelques années afin d’aller travailler à l’extérieur. Étant donné le très grand bassin de travailleurs, c’est cette communauté qui est actuellement la plus présente au Canada à titre de travailleurs étrangers.

La culture maghrébine

Par la suite, Walid Kanzari, directeur général de Groupe Everest, a pris la parole afin de présenter la culture maghrébine. D’abord, il est important de savoir qu’il y a cinq pays qui composent le Maghreb, soit le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. M. Kanzari a orienté davantage son discours sur la Tunisie et le Maroc, car c’est davantage vers ces deux pays que les entreprises du Québec recrutent.

Dans un processus de recrutement à l’international, la langue est souvent une barrière. Pour la culture maghrébine, ce n’est pas le cas, car cette population parle très bien français. Étant des pays colonisés par la France, les systèmes gouvernementaux et éducatifs sont inspirés de la République française. Il y a également plusieurs mythes associés à cette culture. Par exemple, il est important de rappeler que ce sont des pays développés dont les gens ont acquis des compétences techniques très diversifiées. Aussi, la religion n’est pas autant prédominante qu’on le pense, ces pays ont une certaine laïcité. Parmi les traits de caractère cités des Maghrébins par M. Kanzari, on retrouve accueillants, diplomates, argumentaires et émotifs. Enfin, la raison principale qui motive cette population à envisager un départ est une meilleure qualité de vie.

La culture française

Ce dîner-conférence s’est conclu avec Christophe Busson, conseiller en recrutement international chez Services R.P.C., avec la culture française. Celui-ci a évoqué que la raison principale pour laquelle les Européens souhaitent venir travailler au Canada est le taux de chômage très élevé dans leur pays. Évidemment, la langue est un atout qui ne peut être passé sous le silence. M. Busson a également rappelé l’importance d’accueillir comme il se doit les travailleurs étrangers.

De nombreuses interrogations ont été soulevées par les participants à la suite de cette conférence. Le recrutement à l’international demeure un sujet encore méconnu pour plusieurs. C’est un processus qui prend du temps et qui nécessite un accompagnement particulier.

De nombreuses ressources sont à la disposition des gens qui sont intéressés à obtenir de plus amples renseignements. Il est possible de contacter DENB pour en savoir davantage.