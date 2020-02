Plus de 1500 visiteurs lors de la journée portes ouvertes de la Ferme Holdream

Lors de sa journée portes ouvertes qui s'est déroulée le samedi 8 février, la Ferme Holdream de Saint-Honoré a accueilli plus de 1500 visiteurs. L'événement a ainsi connu un grand succès.

Malgré la tempête qui a frappé la veille de l’événement, beaucoup de gens se sont déplacés pour venir voir en action les quatre robots DeLaval V300 et les différents équipements de la ferme. Plusieurs producteurs ont profité de l’occasion pour échanger avec Étienne et Guillaume Lessard, les propriétaires, ainsi qu’avec les autres intervenants présents. Ceux-ci ont également pu tirer parti du fait que plus de 40 commanditaires, de différents secteurs d’activités, étaient sur place pour répondre aux questions des visiteurs.

Les deux jeunes producteurs sont heureux de s’être entourés d’une si belle équipe pour la reconstruction de leur étable, à la suite de l’incendie de 2018. Ils sont reconnaissants, car grâce au professionalisme des divers intervenants, ils ont pu démarrer la traite dans leur nouvelle étable, seulement 13 mois après la terrible tragédie.

Ce bel accomplissement a pu être réalisé grâce aux fournisseurs, qui ont cordialement accepté de travailler de concert les uns avec les autres, ainsi qu’avec les frères Lessard, à l’achèvement hâtif de ce grand projet.

Marcel Morissette inc. est très fière d’avoir pris part à cette réalisation exceptionnelle. L'équipe souhaite de tout cœur que les ambitions d’Étienne et Guillaume se concrétisent à la hauteur de leurs attentes pour l’avenir.



