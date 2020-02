Le spécialiste du bardeau de cèdre inc. reçoit une aide financière de 51 000 $

L'entreprise Le spécialiste du bardeau de cèdre inc. de Saint-Prosper a reçu une aide financière de 51 318 $, accordée par le gouvernement du Québec, grâce au Programme Innovation Bois.



Cette somme permettra la réalisation d’une étude de faisabilité technique qui s’inscrit dans une stratégie d’automatisation de procédés de production.



Estimée à plus de 174 000 $, cette étude sur l'implantation des technologies de vision numérique dans les opérations quotidiennes de l'entreprise a pour but de pallier la rareté de la main-d'œuvre, notamment. À terme, le projet contribuera à la consolidation de quelque 120 emplois tout en favorisant l'augmentation de la production et le développement de nouveaux marchés.



Comme l’a indiqué le député Samuel Poulin, le gouvernement continue ses efforts afin d’amener les entreprises de Beauce-Sud à se tourner vers le numérique et l’automatisation.



« Il s'agit de la clé pour demeurer compétitif. Le spécialiste du bardeau de cèdre de Saint-Prosper est un leader de l'industrie forestière dans notre région, mais également au Québec. Afin de consolider les 120 emplois et surtout lui permettre de poursuivre son expansion, notre gouvernement est heureux d'être un partenaire du développement de cette entreprise, qui est enracinée chez nous depuis bientôt 25 ans », a-t-il déclaré.



Très heureux de ce soutien financier, le vice-président ventes et administration de l’entreprise, Francis Bélanger, croit que cela permettra à celle-ci de poursuivre ses avancées technologiques.



« Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, notre projet contribue à notre croissance et sert la vision à long terme de notre entreprise », a-t-il affirmé.