Premier déjeuner Influence pour le CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu le 18 février 2020 à la salle du Woodooliparc de Scott son premier déjeuner Influence de l’année. À cette occasion, l’équipe des Solidaires a témoigné de son expérience lors du Grand Défi Pierre Lavoie 2019. De plus, ils renouvelleront leur expérience pour 2020.

L’équipe les Solidaires a choisi de s’associer cette année à l’école primaire L’Astrale de St-Sylvestre. Elle est constituée de Martin Breton (Clinique visuelle Les AudacYeux), Pierre Nolet (Sima Sainte-Marie — Piscines & Spas), Steve Noonan (Garage Steve Noonan), Alexandre Leclerc (Beaucinox), Maxime Jolin, (policier – Ville Saguenay), ainsi que leurs accompagnateurs, Arsène Lagrange (Gym Elite Coach) et Fabien Imbeault (Pharmacie Jean-Coutu).

« Même si on est en affaires, on se doit de prendre le temps dans notre horaire pour un entraînement, c’est une question de choix. Faut prendre le temps et ne pas attendre d’avoir le temps. C’est plaisant de voir aussi la différence que nous pouvons faire pour une école, c’est une grande source de motivation pour tous les membres de notre équipe », de mentionner Martin Breton.

Le Grand défi Pierre Lavoie consiste à parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du Saguenay–Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec quelques arrêts dans plusieurs autres villes de la province les 18, 19, 20 et 21 juin prochains. Chaque équipe inscrite doit s’associer à au moins une école primaire de son choix pour l’inciter à s’inscrire au défi des Cubes énergie du mois de mai et pour exercer une forme de parrainage auprès des jeunes en matière de saines habitudes de vie. Tous les dons dépassant le montant d’inscription que l’équipe aura réussi à amasser seront retournés à l’école.

Voici les prochaines activités de la Chambre :

- 12 mars Dîner de la femme avec Dominique Landry de la Clinique Priva Santé

- 7 avril Le parcours d’une femme inspirante avec Marie-France Poulin du Groupe Camada

- 8 juin avec L’Art de réseauter (activité gratuite pour les membres)