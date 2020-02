Un bilan positif dressé par La Beauce embauche en ce début d'année

Un bilan positif a été dressé par La Beauce embauche, dans le cadre de ses premières activités de l’année concernant la promotion des offres d’emploi et de la qualité de vie en région.

Depuis le début de l’année, plus de 150 candidats potentiels ont été rencontrés lors de différentes activités pour aider les entreprises dans leur recrutement de main-d’œuvre, et plus concrètement, à combler la centaine d’offres d’emplois présentement vigueur dans la plateforme Web. Plusieurs activités sont d'ailleurs à l’horaire et les entreprises ont encore la possibilité de s’associer à l’initiative beauceronne.

Parmi les activités qui se sont déroulées, La Beauce embauche a participé au Salon de l’emploi et de la vie en région, le 6 février, au Complexe Desjardins de Montréal. Une cinquantaine de candidats potentiels ont été rencontrés pour combler des besoins de main-d’œuvre dans la région. Poursuivant les mêmes objectifs de promotion, une centaine de candidats ont également été rencontrés à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, qui a eu lieu le 21 février. Un nombre aussi élevé de candidats est attendu le 28 février au Centre Caztel, alors que l’organisation sera présente pour la Foire de l’emploi de Beauce-Nord pour représenter ses entreprises abonnées.

Soulignons que La Beauce embauche a aussi offert le 3 février une conférence pour présenter l’initiative aux entreprises présentes lors d’une journée organisée par le CISSS. L’activité s’est tenue au CHSLD de Beauceville, aux côtés d’autres conférenciers et organismes de la région, pour soutenir l’attraction et l’embauche de travailleurs étrangers.

Un printemps actif

Une série d’activités et d’actions est prévue au cours des prochains mois pour appuyer les entreprises beauceronnes afin que celles-ci puissent trouver les travailleurs nécessaires. Notons particulièrement la participation à la Foire de l’emploi de Québec, la participation au Salon de l’immigration de Montréal et l’organisation de trois activités de recrutement avec les centres de régionalisation.

Plusieurs entreprises beauceronnes ont déjà confirmé leur abonnement à La Beauce Embauche avec la nouvelle formule d’adhésion dévoilée en décembre dernier. Plus d’une dizaine d’entre elles se joignent au mouvement pour une première année. Rappelons que l’abonnement procure plusieurs avantages tels que la publication illimitée d’offres d’emplois sur la plateforme Web, la promotion des offres d’emploi à travers les diverses campagnes de marketing, la hausse de la notoriété et la visibilité de l’entreprise, etc. Les entreprises qui désirent bénéficier d’initiatives régionales peuvent encore s’abonner via le site Web à l'adresse www.labeauceembauche.com/abonnez-vous ou en communiquant avec l’agente de liaison et de promotion, Léa Duquet, au 418 221-2777.