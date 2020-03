La conception Web de qualité avec un prestataire de services Web local

À l’ère du numérique, toutes les entreprises de petite ou de grande ampleur nécessitent une certaine présence Web. Certaines opteront simplement pour une présence sur les réseaux sociaux. Selon vos besoins et votre public cible, il est cependant fortement recommandé d’avoir un site Web présentant votre histoire, votre mission, votre équipe et vos services. Cette recommandation est d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit d’une entreprise transactionnelle. De nos jours, une grande proportion des achats se fait directement en ligne. Pour une conception Web de qualité, il est pertinent de faire appel à un concepteur professionnel.

Comment choisir un prestataire de services Web?

L’aspect local de la conception Web de qualité est souvent important. En effet, il est pertinent d’engager un prestataire connaissant minimalement le milieu dans lequel vous évoluez, que ce soit le contexte géographique ou démographique de votre entreprise. Il pourra ensuite mieux cerner vos publics et la cible de votre site Web et le construire en conséquence.

Pour obtenir un service de qualité et pour économiser, il est important que votre commande soit claire et concise. Avant de contacter des prestataires Web, évaluez vos besoins et discutez avant tout de votre vision. Il est conseillé de créer un cahier de charges avant même de contacter un concepteur, afin d’ensuite faire un appel d’offres intéressant, ce qui attirera les entreprises et les travailleurs autonomes. Pour vous aider, vous pouvez cibler des sites Web que vous trouvez intéressants et les ajouter à votre cahier sous forme d’exemples.

À ce propos, désirez-vous faire appel à une agence ou à un travailleur autonome? Généralement, les deux options vous offriront une conception Web de qualité. Ce qui pourra différer sont notamment les coûts, l’expérience et la proximité. Travailler avec un travailleur autonome peut être plus facile au niveau de la relation de proximité, mais une agence peut également avoir plusieurs têtes travaillant sur votre projet. Tout dépend de votre budget et du style que vous recherchez.

En général, les prestataires Web auront un portfolio à vous présenter avec d’anciennes créations. Vous pourrez faire votre choix à partir de ces exemples et de la cordialité de la conversation avec le concepteur convoité. Assurez-vous d’être en confiance et n’oubliez pas de fixer un contrat avec le concepteur choisi et votre entreprise, pour vous assurer que le travail soit fait correctement.

Quels sont les critères d’une conception Web de qualité?

Il existe quelques critères pour évaluer la performance d’un site Web. D’abord, une conception Web de qualité signifie que le site est intuitif. Les gens s’y retrouvent facilement et n’ont pas à poser de questions pour trouver l’information qu’ils cherchent. Ensuite, le site doit être attrayant visuellement et ne pas donner mal aux yeux. Il doit s’apparenter à la charte graphique de votre entreprise et représenter vos valeurs, votre mission et vos services. Le site doit comporter votre logo, mis en évidence, et les textes doivent être courts et concis. De plus, les onglets doivent être clairs et ne pas être trop nombreux.